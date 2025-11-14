Cancún rompe con el Buen Fin: hoteles se niegan a dar descuentos para no devaluar el destino

En vísperas del Buen Fin, uno de los eventos comerciales más importantes del país, el sector hotelero de Cancún anunció que no participará en los descuentos y promociones que caracterizan esta temporada. La decisión, según los empresarios, responde a la intención de evitar una depreciación del destino y mantener su posicionamiento como uno de los principales puntos turísticos de México.

De acuerdo con asociaciones hoteleras locales, Cancún mantiene altos niveles de ocupación durante gran parte del año, por lo que consideran innecesario aplicar rebajas que podrían generar una percepción equivocada del valor del destino. Afirman que las tarifas actuales ya están ajustadas a la demanda, y que una reducción masiva afectaría la rentabilidad y el equilibrio del mercado.

Los hoteleros señalan además que el enfoque debe estar en mejorar la oferta turística, fortalecer la experiencia del visitante y atraer a viajeros con mayor poder adquisitivo, en lugar de competir por precios bajos. “Cancún no necesita abaratarse; necesita consolidarse”, expresó un representante del sector.

Mientras comercios, aerolíneas y agencias de viaje sí se sumarán al Buen Fin con promociones especiales, el sector hotelero insiste en que su estrategia es proteger la imagen del destino y evitar una “guerra de tarifas” que impacte la calidad del servicio y las inversiones futuras.

La postura ha generado diversas reacciones entre turistas y operadores, quienes consideran que la falta de descuentos limita las oportunidades para viajar a precios accesibles. Sin embargo, los hoteleros sostienen que mantener la estabilidad tarifaria es clave para preservar la competitividad del destino a largo plazo.