Arrancan descuentos del Impuesto Predial 2026 en La Paz

Desde el pasado 15 de octubre comenzaron los descuentos para el pago anticipado del Impuesto Predial 2026 en La Paz, Baja California Sur. Durante todo el mes, los contribuyentes pueden acceder a un 30% de descuento por pago en una sola exhibición.

Además, si el pago se realiza en línea a través del portal oficial del Ayuntamiento de La Paz, se puede obtener un 5% adicional, siempre y cuando se registre correctamente la clave de usuario SAPA vinculada al predio.

Descuentos por mes y condiciones

Estos beneficios aplican únicamente en pagos únicos y están sujetos a las fechas de vigencia. A partir de noviembre, el descuento baja a 25%, mientras que en diciembre será del 20%. Para quienes paguen en enero, febrero o marzo, el beneficio se reduce a 10%.

Por lo tanto, octubre representa la mejor oportunidad para quienes buscan ahorrar más en el pago de su predial.

Además del predial, el Ayuntamiento mantiene vigentes otros incentivos fiscales:

50% de descuento en multas y recargos del año 2025 , válido hasta el 31 de diciembre

20% de descuento en el predial de años anteriores, también con vigencia hasta fin de año

Estos apoyos buscan facilitar el cumplimiento fiscal y aliviar la carga económica de las familias paceñas.

Invitan a aprovechar los incentivos

Las autoridades municipales invitan a la ciudadanía a aprovechar estos descuentos. El objetivo es fomentar la cultura del pago oportuno y apoyar la economía familiar.

Para más información o para realizar el pago en línea, se puede ingresar al sitio oficial del Ayuntamiento de La Paz: www.lapaz.gob.mx