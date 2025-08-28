Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 28 de Agosto, 2025
BCS

Gobierno de BCS anuncia descuentos en licencias, placas y recargos

El Gobierno de Baja California Sur anunció condonación de multas y descuentos en licencias, placas y revisado anual. El beneficio estará vigente hasta diciembre de 2025
Tania Plateros
28 agosto, 2025
Descuentos en licencias y enplacado

FOTO: Gobierno de BCS

El Gobierno de Baja California Sur, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, anunció un decreto que establece condonación de multas y recargos en trámites vehiculares, además de descuentos en placas, licencias de conducir y revisado anual.

De acuerdo con el Coordinador de Control Vehicular, David Guzmán Agúndez, esta medida busca fomentar la regularización de trámites y aliviar la carga económica de las familias sudcalifornianas.

El decreto contempla un 50% de descuento en renovación de licencias de conducir (automovilista, chofer y motociclista), así como un 40% para quienes la tramiten por primera vez, siempre que presenten el certificado expedido por la autoridad vial municipal. En el caso del emplacamiento de unidades, se establece un 20% de descuento.

Los pagos podrán realizarse tanto en las oficinas recaudadoras del estado como en línea, a través del portal oficial www.finanzas.bcs.gob.mx, en la sección de trámites y servicios.

Te puede interesar: Castro Cosío: “La educación es clave para transformar Baja California Sur”

Uno de los puntos más relevantes del decreto es la condonación del 100% en las revistas vehiculares anteriores a 2020. Para las revistas de 2021 a 2025, se eliminan por completo los recargos, quedando únicamente el pago del derecho correspondiente.

La medida beneficiará a más de 500 mil propietarios de vehículos en Baja California Sur, quienes tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para ponerse al corriente y aprovechar los descuentos.

Aunque se presenta como un apoyo a la economía familiar, este tipo de programas también evidencian la alta tasa de morosidad en trámites vehiculares y la necesidad del gobierno estatal de incentivar el cumplimiento fiscal mediante estímulos, más que por mecanismos de control o fiscalización.

