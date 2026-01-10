Descuentos que INAPAM ofrecerá en 2026 para aliviar gastos de adultos mayores

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) confirmó que en 2026 continuarán vigentes diversos descuentos dirigidos a personas de 60 años o más, con el propósito de aliviar su carga económica y facilitar el acceso a servicios esenciales, informó la institución en su última actualización.

Los descuentos del INAPAM están enfocados principalmente en pagos recurrentes que suelen representar una parte importante del gasto familiar de los adultos mayores. Entre los beneficios destacados para este año se encuentra la reducción de hasta 50 % en el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable, aunque los porcentajes pueden variar según el estado o municipio donde resida el beneficiario.

Según el catálogo de beneficios del INAPAM, hay actividades que pueden realizarse en diversos estados que tienen un descuento del 100%: es decir, son completamente gratuitas. Desde viajes hasta canchas de tenis, las mismas pueden ser disfrutadas por todos aquellos que posean la credencial. Con la aplicación de estos descuentos, el INAPAM busca fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores en México y apoyar su inclusión en actividades cotidianas sin presionar de más su presupuesto.

Beneficios clave y requisitos

Para acceder a los descuentos del INAPAM, las personas adultas mayores deben contar con la credencial vigente que otorga el instituto; este documento es gratuito y se puede tramitar a partir de los 60 años. La presentación de esta credencial al momento de realizar un pago es suficiente para que se aplique el beneficio de forma directa, sin trámites adicionales en la mayoría de los casos.

La credencial del INAPAM, además de facilitar descuentos en predial y agua, permite a los adultos mayores acceder a otros beneficios en sectores como transporte, salud, alimentación y servicios en comercios afiliados, aunque algunos de estos convenios dependen de acuerdos locales entre el instituto y establecimientos.

Acceso y vigencia de la credencial

La vigencia de la tarjeta del INAPAM no caduca por año, por lo que las personas que ya la poseen pueden seguir utilizándola en 2026 siempre que la información sea legible y esté actualizada. En caso de deterioro, pérdida o cambio de datos, es posible solicitar reposición sin costo en módulos del Bienestar.

