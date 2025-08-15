Walmart lanza descuentos exclusivos para adultos mayores con credencial INAPAM en 2025

En ciudades como La Paz, Baja California Sur, las tiendas Walmart y Bodega Aurrerá que participan en este programa permiten que los adultos mayores accedan a medicamentos y tratamientos con precios más accesibles, contribuyendo a su bienestar y calidad de vida.

Los adultos mayores ahora pueden ahorrar en medicamentos gracias a Walmart. A partir de marzo de 2025, la cadena Walmart, Walmart Express y Bodega Aurrerá ofrece descuentos exclusivos para quienes cuenten con la credencial INAPAM, reforzando su compromiso con la salud y el bienestar de este sector de la población.

Beneficios

Del 1 al 10 de cada mes: 7% de descuento .

Del 11 al final del mes: 5% de descuento.

Para acceder a este beneficio, es indispensable presentar la credencial INAPAM al momento del pago y estar registrado en la versión digital del Programa de Apoyo al Tratamiento (PAT digital).

La decisión de ofrecer descuentos a adultos mayores con credencial INAPAM responde a varias razones importantes. En primer lugar, se busca brindar un apoyo económico, ya que muchos adultos mayores dependen de pensiones limitadas y los descuentos en medicamentos y productos esenciales ayudan a reducir sus gastos básicos. Además, se promueve el bienestar y la salud, al facilitar el acceso a tratamientos y medicamentos que mejoran su calidad de vida.

También refleja una responsabilidad social corporativa, pues empresas como Walmart implementan estos programas como parte de su compromiso con la comunidad, fomentando la inclusión y apoyando a sectores vulnerables. Finalmente, los descuentos fortalecen la adhesión a programas gubernamentales, ya que el INAPAM promueve beneficios para adultos mayores y los comercios que participan colaboran con estas políticas públicas, ampliando la red de apoyo social.

Requisitos para obtener la credencial INAPAM

Los adultos mayores que aún no cuenten con su credencial pueden tramitarla de forma gratuita en los Módulos del Bienestar presentando:

Identificación oficial vigente

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Dos fotografías tamaño infantil

Número telefónico para emergencias

El trámite se realiza de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, con entrega inmediata de la credencial.

¿Es obligatorio que te den descuento con INAPAM?

No todos los comercios están obligados a dar descuento solo por mostrar la credencial INAPAM. Aunque los beneficios INAPAM son legales, solo los comercios que se adhieren voluntariamente al programa deben respetar los descuentos anunciados.

Por ejemplo, Walmart sí aplica estos descuentos, pero otros establecimientos pueden no ofrecerlos. Si un comercio se anuncia como participante del programa INAPAM, entonces sí debe otorgar el descuento al presentar la credencial.