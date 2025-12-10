Bomberos de CSL alertan: descuidos y malas instalaciones disparan fugas de gas

La mañana del martes 9 de diciembre, se registró una explosión de gas en un domicilio ubicado en la colonia El Caribe, en Cabo San Lucas. El incidente dejó como saldo a una persona lesionada con quemaduras de segundo grado, según informó el cuerpo de Bomberos de la localidad.

El comandante de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Carbajal Figueroa, advirtió que las fugas de gas LP se han convertido en una problemática recurrente en la ciudad, generadas principalmente por instalaciones deficientes y el incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de seguridad.

“El tema del gas ha sido un problema desde hace ya varios años, muchas veces por descuido de la población y de los usuarios; otras veces por no acatar las Normas Oficiales Mexicanas en este sentido. La cuestión de las instalaciones de gas no está siendo supervisada como debe de ser, señaló el comandante.

Según reportes internos del cuerpo de Bomberos, las fugas de gas se encuentran entre las emergencias más atendidas cada año en Cabo San Lucas. Tan solo entre enero y noviembre de 2025, los elementos atendieron 150 servicios relacionados con fugas de gas, lo que refleja un incremento sostenido en este tipo de incidentes.

La corporación reiteró el llamado a la ciudadanía para realizar revisiones periódicas, verificar la calidad de las instalaciones, utilizar equipos certificados y reportar cualquier olor a gas de manera inmediata.