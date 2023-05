Seguridad Pública desestima resultados de la ENSU sobre confianza ciudadana en la policía municipal

El titular de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Jesús Antonio Gómez Rodríguez, desestimó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana (ENSU) que reveló la falta de confianza de la población en su policía municipal.

Gómez Rodríguez consideró ilógico que, a pesar de que Los Cabos es un destino turístico seguro, la ciudadanía no confíe en sus propias autoridades.

“Hablamos de que la Ensu y la gráfica que muestra es a nivel nacional. No podemos decir que la baja confiabilidad que tenga el personal de Los Cabos, es decir, la población sobre su policía municipal sea el que está reflejado en esa tabla (…) No podemos decir que al ser el puerto turístico más seguro de México no podríamos decir que la ciudadanía no tenga una confiabilidad de su policía municipal”, expresó el director general de Seguridad Pública.