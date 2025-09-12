Desfile del 16 de septiembre en La Paz: conoce la hora y la ruta completa

Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Septiembre, 2025
La Paz

Andrea Villarreal
12 septiembre, 2025
Foto: SEP BCS

Este martes 16 de septiembre de 2025, La Paz vivirá el desfile cívico-militar por el 215 aniversario de la Independencia de México, que tendrá lugar en el malecón.

La jornada comenzará a las 8:30 horas con una ceremonia cívica conmemorativa en el Parque Cuauhtémoc, donde se rendirá homenaje a los héroes nacionales.

Ruta del desfile cívico-militar en La Paz

Al concluir la ceremonia, iniciará el desfile cívico-militar que recorrerá el Paseo Álvaro Obregón, desde la intersección con Nicolás Bravo hasta Miguel Hidalgo.

El estrado oficial estará ubicado en la esquina de Álvaro Obregón y el Callejón Ignacio Bañuelos Cabezud, donde autoridades presenciarán el paso de contingentes escolares, militares y civiles.

¿Quiénes participarán en el desfile?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur, este año participarán 21 escuelas en el desfile cívico-militar.

Los contingentes estarán integrados por:

  • Cinco escuelas primarias

  • Seis secundarias

  • Siete preparatorias

  • Las instituciones formadoras de docentes: Normal Superior, ESCUFI y la Benemérita Escuela Normal Urbana “Profr. Domingo Carballo Félix”

Además, en la organización y despliegue participan corporaciones de seguridad, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

Cierre de calles y recomendaciones

Debido al evento, se prevén cierres viales temporales en el malecón de La Paz a lo largo de la mañana del martes. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, salir con anticipación y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

El desfile del 16 de septiembre en La Paz 2025 forma parte de las celebraciones patrias y se espera gran afluencia de familias que acudan a presenciarlo.

EtiquetasFiestas patriasIndependencia
