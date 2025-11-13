Suspenden desfile del 20 de noviembre en Urupan por caso Carlos Manzo

El Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, anunció la suspensión del tradicional desfile del 20 de noviembre, como medida preventiva ante las condiciones de inseguridad que enfrenta el municipio. La decisión fue comunicada oficialmente a través de un boletín en el que la autoridad local explicó que la prioridad es salvaguardar la integridad de las familias uruapenses.

De acuerdo con el comunicado, la cancelación del evento conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana se tomó “con profundo respeto y responsabilidad”, y busca evitar riesgos durante las actividades públicas tras los hechos de violencia registrados recientemente en la zona.

El Ayuntamiento también señaló que esta determinación se realiza en memoria del presidente municipal Carlos Manzo, asesinado días atrás, a quien recordaron por su compromiso y servicio hacia la comunidad. En el texto se expresó reconocimiento a su labor y se exhortó a la población a mantener la unidad y la solidaridad en estos momentos difíciles.

El desfile del 20 de noviembre es una de las celebraciones cívicas más esperadas en Uruapan, pero debido al contexto actual, el gobierno municipal optó por la suspensión total de las actividades conmemorativas. Autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía a priorizar la paz y la tranquilidad en el municipio.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso del gobierno de Uruapan con la seguridad y el bienestar social, subrayando que todas las decisiones tomadas responden al objetivo de preservar la vida y la estabilidad de los habitantes de Michoacán.