Desfile del 20 de noviembre 2025: horario, ruta y dónde ver el recorrido ven CDMX

El Desfile del 20 de Noviembre 2025 celebrará 115 años de la Revolución Mexicana con ruta por el Centro Histórico y Reforma.

El tradicional Desfile del 20 de Noviembre, que conmemora los 115 años de la Revolución Mexicana, se realizará este 2025 en la Ciudad de México con un recorrido cívico-militar que reunirá a miles de participantes y asistentes. Autoridades capitalinas confirmaron el horario, la ruta y los cortes viales para este evento.

El desfile iniciará a las 10:00 horas en la Plaza de la Constitución, donde se llevará a cabo la ceremonia oficial. Desde ahí, los contingentes avanzarán por 5 de Mayo, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta llegar a Campo Marte, punto donde concluirán las exhibiciones ecuestres y representaciones históricas.

Como cada año, se espera la participación de unidades históricas, escoltas militares, agrupamientos montados y demostraciones deportivas que buscan destacar los valores y episodios clave del movimiento revolucionario.

Las autoridades recomiendan a la población llegar con anticipación, considerar los cierres viales y utilizar el transporte público.

Para quienes no puedan acudir, el recorrido será transmitido por televisión abierta y plataformas digitales oficiales, lo que permitirá seguir cada detalle de esta conmemoración nacional.