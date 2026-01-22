¿Cuándo es el desfile por el Día del Bombero en CDMX? Ruta y horarios oficiales

La Ciudad de México se prepara para rendir homenaje por sus 170 años de servicio al Heroico Cuerpo de Bomberos con un magno desfile conmemorativo, el cual se llevará a cabo este 25 de enero partiendo desde el Zócalo capitalino hacia la zona de la Alameda Central.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX busca con este evento fortalecer el vínculo con la ciudadanía y mostrar el equipo especializado con el que atienden emergencias diariamente en las 16 alcaldías.

El recorrido oficial iniciará a las 9:00 horas, donde diversos contingentes de cuerpos de bomberos especializados, unidades de rescate, autobombas y vehículos de escala circularán por la avenida 5 de Mayo hasta llegar a la calle de Juárez. Este evento es gratuito y familiar, diseñado para que los asistentes puedan conocer de cerca la labor de estos elementos que arriesgan su vida por la seguridad de la capital.

Es importante mencionar que debido al evento se prevén cortes a la circulación en el Centro Histórico, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como Eje 1 Norte o Circunvalación. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegarán un operativo para garantizar la integridad de los asistentes durante toda la jornada festiva.

Preparación y equipamiento técnico en la CDMX

Para dar mayor contexto, el Heroico Cuerpo de Bomberos ha recibido en el último año una inversión significativa en equipo de protección personal y nuevas unidades con tecnología de punta. Estadísticas oficiales indican que la corporación atiende más de 60 mil servicios anuales, que incluyen desde incendios forestales y estructurales hasta rescates de fauna y atención de fugas de gas. Este desfile no solo es una celebración, sino un recordatorio de la importancia de la prevención civil.

Históricamente, el Día del Bombero en México se instituyó tras la creación del primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz en 1873. En la Ciudad de México, la labor de estos profesionales ha sido fundamental en tragedias históricas, consolidándose como una de las instituciones con mayor confianza y respeto por parte del pueblo mexicano.

Se espera que al finalizar la marcha, se realice una ceremonia de entrega de reconocimientos y ascensos para el personal destacado, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México con la dignificación de esta profesión esencial para la vida urbana.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO .

. Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/