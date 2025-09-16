Familias llenan el malecón de La Paz para vivir el desfile del 16 de septiembre

El desfile del 16 de septiembre en La Paz reunió a cientos de familias este martes 16 de septiembre de 2025 en el malecón, donde se conmemoró el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México. Desde temprano, familias completas se colocaron a lo largo del Paseo Álvaro Obregón para presenciar el paso de contingentes escolares, militares y civiles.

Mensaje oficial en la ceremonia cívica

Previo al desfile, en el Parque Cuauhtémoc, se realizó una ceremonia cívica en memoria de los héroes de la Independencia. En su discurso, la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur, Alicia Meza Osuna, recordó que la lucha insurgente surgió como respuesta a siglos de abusos coloniales y subrayó que el espíritu de resistencia sigue vigente en México.

“La soberanía de la patria es un valor y un principio que demandamos y que también respaldamos a nuestra presidenta cada vez que naciones injerencistas pretenden intervenir en las decisiones que solamente corresponden a las y los mexicanos”.

Contingentes escolares y militares participaron en la celebración

De acuerdo con la SEP, participaron 21 escuelas, entre primarias, secundarias, preparatorias y normales formadoras de docentes. A estos se sumaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatal y municipal, quienes marcharon junto con agrupaciones civiles.

Los asistentes se instalaron a ambos lados de la vialidad para aplaudir a los contingentes. Niños, jóvenes y adultos vestimenta tricolor y adornos patrios para celebrar la Independencia de México.