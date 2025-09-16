Realizan desfile militar por el CCXV aniversario de la Independencia de México en Los Cabos

Esta mañana se llevó a cabo el tradicional desfile militar en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur (BCS), para conmemorar el CCXV aniversario del inicio de la gesta heroica de la Independencia de México. El evento reunió a autoridades municipales, instituciones educativas y cuerpos de seguridad en la explanada principal.

En representación del presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, el secretario general Alberto Rentería Santana encabezó el acto cívico y destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica. Durante la ceremonia recordó que el llamado de Miguel Hidalgo marcó el nacimiento de la nación mexicana y encendió el espíritu de libertad.

El desfile militar avanzó por las principales calles del municipio, en el que participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, Bomberos y corporaciones de auxilio. La ciudadanía acudió para presenciar el paso de contingentes y bandas de guerra, que rindieron honores a la bandera y al simbolismo patrio.

Rentería Santana subrayó que el CCXV aniversario es una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la soberanía y la responsabilidad de construir un país más justo. Reiteró que México no es solo una promesa sino una realidad que se fortalece con la participación de toda la sociedad.

La conmemoración incluyó un acto solemne en memoria de Miguel Hidalgo y los héroes de la Independencia de México, resaltando que su legado sigue vigente en la vida política y social del país. Autoridades municipales señalaron que la independencia significa elegir y decidir con libertad a pesar de las dificultades.

El Ayuntamiento de Los Cabos destacó que la organización del desfile militar forma parte de su compromiso de promover la identidad nacional y mantener vivas las tradiciones cívicas en BCS.

Decenas de familias se congregaron en la zona del evento para presenciar el recorrido de los contingentes, en un ambiente festivo que recordó la importancia del patriotismo en la historia de México.