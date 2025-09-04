VIDEO: Desgajamiento de cerro sorprende a vecinos en Cabo San Lucas

Las lluvias constantes que durante más de 24 horas ha dejado el paso de la Tormente Tropical Lorena en Los Cabos provocaron el reblandecimiento de un cerro en la colonia Quintas California de Cabo San Lucas, lo que ocasionó un desgajamiento la mañana de este jueves.

El Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas informó que la tierra alcanzó varias viviendas de la zona. En una de ellas había personas de la tercera edad, a quienes las unidades de emergencia auxiliaron de inmediato. Los bomberos confirmaron que nadie resultó lesionado y que no hubo pérdidas humanas.

El comandante Juan Carbajal explicó que Protección Civil y otras autoridades asumirán el caso. Estas instancias realizarán labores de limpieza y revisarán si las viviendas presentan daños estructurales derivados del incidente.

Las corporaciones mantienen la vigilancia preventiva en la colonia y realizan recorridos para atender las contingencias provocadas por las lluvias del huracán Lorena en Cabo San Lucas.

