Deslave en el cerro de la Calavera, en La Paz, mientras una mujer se encontraba a bordo de su vehículo

Una mujer de 35 años, salvó la vida luego de que una piedra se desprendiera del cerro de la Calavera, en La Paz, Baja California Sur y cayera directamente sobre el capacete de su automóvil.

El deslave en el cerro de la Calavera provocó que una roca impactara la parte superior del vehículo, destrozando el techo. Pese a la magnitud del golpe, la mujer que se encontraba en el vehículo resultó ilesa y no requirió atención médica, confirmaron fuentes locales.

El incidente ocurrió mientras la conductora circulaba por una vialidad cercana al cerro de la Calavera, una zona donde se han reportado desprendimientos de rocas tras movimientos de tierra y condiciones del terreno. Tras el impacto, el vehículo quedó con daños materiales severos, principalmente en la parte superior.

Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para verificar la situación y asegurar el área, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a otros automóviles. El caso fue atendido como incidente por fenómeno natural.

Vecinos de La Paz han reiterado la necesidad de medidas preventivas en tramos aledaños al cerro de la Calavera, especialmente en temporadas donde aumentan los riesgos de deslaves. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al transitar por la zona y a reportar cualquier desprendimiento de rocas.

Lee más: Más de 100 muertes por accidentes de tránsito en BCS durante 2025

El cerro de la Calavera se mantiene bajo observación tras este evento, mientras se evalúan posibles acciones para reducir riesgos y garantizar la seguridad vial en La Paz.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.