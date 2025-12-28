Deslave en Tlapa de Comonfort, Guerrero deja tres personas fallecidas

Tragedia en zona habitacional

Tlapa de Comonfort, Guerrero.– La tarde del sábado se registró un deslave fatal en el municipio de Tlapa de Comonfort, dejando como saldo tres personas fallecidas, según reportes oficiales.

El incidente ocurrió en una zona habitacional, donde toneladas de tierra y rocas se desprendieron, sepultando parte de las viviendas cercanas.

Respuesta inmediata de autoridades

Personal de Protección Civil acudió al sitio para realizar labores de rescate y mantener bajo resguardo el área afectada.

Los cuerpos de las víctimas fueron recuperados tras varias horas de trabajo, mientras que vecinos fueron desalojados de manera preventiva ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Posibles causas del colapso

Las primeras investigaciones apuntan a que el deslave podría haber sido provocado por el uso de maquinaria pesada en un terreno aledaño.

Este movimiento habría debilitado la ladera, generando el colapso. Las autoridades estatales y municipales mantienen abiertas las indagatorias para determinar responsabilidades y evaluar las condiciones de seguridad.

Consternación y exigencias vecinales

El siniestro generó consternación entre los habitantes de Tlapa de Comonfort.

Vecinos señalaron que en los últimos meses se habían realizado trabajos de movimiento de tierra cerca del lugar.

“Pedimos mayor vigilancia en las obras y medidas de prevención para evitar que esto vuelva a pasar”, expresaron residentes.

Acciones de Protección Civil

Se mantiene el resguardo de la zona para evitar el acceso de personas no autorizadas.

Se evalúa el riesgo de nuevos deslaves en terrenos cercanos.

en terrenos cercanos. Se brindó apoyo a las familias afectadas y se habilitaron espacios temporales de refugio.

Supervisión y prevención urgente

El deslave en Tlapa de Comonfort deja en evidencia la vulnerabilidad de comunidades asentadas en zonas de riesgo.

Las autoridades deberán reforzar la supervisión de obras que puedan alterar el terreno y aplicar acciones preventivas para evitar tragedias similares.

La población exige mayor seguridad y atención inmediata ante los riesgos que enfrentan en su entorno.

