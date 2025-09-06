Deslave en San José del Cabo: lluvias y sismos, posibles factores del incidente

Este sábado se registró un deslizamiento de cerro en la colonia Santa Rosa, en San José del Cabo, que ocasionó únicamente daños materiales en un domicilio y la pérdida total de un vehículo. No se reportaron personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

La Dirección de Protección Civil de Los Cabos informó que el incidente se debió a la combinación de dos factores: precipitaciones recientes y movimientos sísmicos en el municipio.

“Esto, considerando dos factores: primeramente la altas precipitaciones que estuvo aquí estos últimos días en San José del Cabo que fue de alrededor de 250 mm aproximadamente y los últimos movimientos sísmicos que hemos estado sintiendo en el municipio también. Dos factores que se han combinado para generar este tipo de problemáticas. Tenemos un cerro con relleno y se ha ido reblandeciendo por estas dos condiciones”, expresó Cota Márquez.

La familia afectada fue atendida de inmediato. Con ayuda de maquinaria, se retiró el material que dañó el vehículo y la vivienda. Además, Cota Márquez señaló que en esta zona sería recomendable construir un muro de contención, según lo indique un especialista.

Lee más: Joven de Vizcaíno traslada a mujer en trabajo de parto y pierde su vehículo en arroyo

Según el Catálogo de Sismos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), desde el sismo de 4.8 del pasado 1 de septiembre y hasta este sábado, en Los Cabos se registraron más de 1,300 sismos con intensidades de 1 a 3.6.

El investigador Roberto Ortega Ruíz, del CICESE, señaló que la combinación de actividad sísmica y lluvias puede causar deslaves, socavones, licuefacción e inestabilidad de laderas. Además, advirtió sobre la importancia de monitorear las zonas de riesgo para prevenir futuros incidentes.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento