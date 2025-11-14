Desmantelan célula delictiva dedicada a modificar maquinaria para ocultar droga

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN) desarticularon parte de una célula delictiva en Jalisco dedicada al tráfico de estupefacientes.

En un operativo realizado en Tonalá, Jalisco, las autoridades dieron con varios predios que utilizaban para modificar maquinaria industrial para el tráfico de estupefacientes, presuntamente operados por los cárteles de la región.

Durante la investigación se identificaron cinco predios donde la célula delictiva modificaba las máquinas para ocultar droga de cárteles, por lo que al cumplimentar las órdenes de cateo fueron detenidas nueve personas, entre ellas un menor de edad, integrantes de la célula dedicada al tráfico de estupefacientes, asimismo, se aseguraron aproximadamente 508 kilogramos de presunto cristal, 2 mil 854 kilogramos de posible marihuana, 41 cartuchos, un vehículo y tres motocicletas.

Los detenidos y lo incautado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Los cárteles de la droga y distintas células delictivas, han encontrado en la maquinaria industrial un medio para traficar droga, principalmente cocaína y metanfetamina, a Europa y Asia, toda vez que brinda un mayor blindaje y permite transportar una mayor cantidad.

De acuerdo con información del Observatorio Europeo de Drogas y Adicciones, este modus operandi ha aumentado en al menos tres de los 27 países que integran la Unión Europea (UE). En un caso conocido, las autoridades de Alemania decomisaron 200 kilogramos de metanfetamina escondida en una prensa hidráulica de 24 toneladas, proveniente de México.

Asimismo, en España, 464 kilogramos de cocaína que se encontraban oculta en el interior de una máquina trituradora de 11 toneladas fueron interceptados en el puerto de Valencia.