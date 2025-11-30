Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 30 de Noviembre, 2025
Los Cabos

Paso a desnivel de Fonatur estará listo en mayo del próximo año

El paso a desnivel de San José del Cabo avanza conforme a lo previsto y se estima su finalización en mayo del próximo año.
Luis Castrejón
30 noviembre, 2025
Paso a Desnivel Fonatur

Foto: Tribuna de México

La construcción del paso a desnivel de Fonatur en San José del Cabo avanza conforme al cronograma, con un progreso de aproximadamente un 15% superior al programa general, informó Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, director del Centro SICT en Baja California Sur.

Gutiérrez de la Rosa indicó que ya es posible observar la forma del deprimido y las estructuras de los muros, así como el retiro de tierra resultado de las excavaciones. En el área donde antes se encontraba la glorieta, las estructuras están listas para iniciar el montaje de las trabes que darán forma al paso a desnivel.

“En términos generales vamos un 15% del programa. Se puede ver la forma del deprimido y las partes de los muros. Comenzamos a retirar la tierra de las excavaciones. . Estimamos terminar la obra en el primer semestre del próximo año, posiblemente en mayo”, explicó Gutiérrez de la Rosa.

De acuerdo con las estimaciones de la constructora a cargo, y en coordinación con la SICT, la finalización del paso a desnivel en Fonatur está proyectada para mayo de 2026. Una vez concluida, la obra vial permitirá mejorar la circulación y agilizar el tránsito de más de 60 mil vehículos que circulan diariamente por la zona.

