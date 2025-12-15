Paso a desnivel de Fonatur generará cierres temporales por montaje de estructuras

El Centro SICT en Baja California Sur informó que han iniciado los trabajos de instalación de las estructuras del futuro paso a desnivel de Fonatur en San José del Cabo, lo que implicará cierres parciales de tráfico en la glorieta. Los trabajos se realizarán del 15 al 22 de diciembre, con maniobras controladas para minimizar afectaciones.

Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, director del Centro SICT, explicó que los cierres temporales serán breves, de aproximadamente cinco minutos, y se realizarán mientras se trasladan las estructuras hacia su ubicación final dentro de la glorieta.

LEE MÁS: SICT confirma: carretera Transpeninsular, transitable y en buen estado

“Ya iniciamos los trabajos para el montaje de las estructuras donde irá el puente de la glorieta; ya está el deprimido. Las vueltas se harán por la glorieta con semáforo. Los cierres parciales serán muy rápidos, de aproximadamente cinco minutos, mientras se mueve la estructura hacia el sitio donde se colocará. Las maniobras se realizarán dentro de la glorieta y la circulación continuará normalmente”, señaló.

El Centro SICT destacó que las obras del paso a desnivel de Fonatur avanzan conforme al cronograma, con un progreso del 15% por encima del programa general. Se estima que la empresa encargada concluirá el proyecto en mayo de 2026.