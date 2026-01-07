¿Qué tienen permitido los despachos de cobranza en caso de deuda con los bancos?

En México, cuando existe un retraso en pagos de crédito, la mayoría de los bancos recurren a los llamados despachos de cobranza; por ello surge la pregunta central: ¿qué tienen permitido y qué no los despachos de cobranza?, una duda clave para evitar abusos y conocer derechos.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), estos despachos pueden contactar al deudor para informar y gestionar el adeudo, siempre que se identifiquen plenamente y especifiquen a qué institución representan.

La normativa autoriza llamadas y visitas únicamente de lunes a viernes entre las 7:00 y 22:00 horas, sin realizar contactos en días festivos ni fuera de ese horario, y exige un trato respetuoso, sin lenguaje intimidante.

Asimismo, deben usar información verificada: solo pueden cobrar deudas reales y vigentes, indicar con precisión el monto y el estado del crédito, y abstenerse de reclamar pagos por obligaciones inexistentes o prescritas.

Leer más: Bancos en México exigirán identificación para depósitos y retiros desde 140 mil pesos

La Condusef subraya que está prohibido contactar a familiares, amigos o compañeros de trabajo del deudor sin autorización, así como difundir públicamente el adeudo en redes sociales, domicilios o centros laborales.

También se prohíben amenazas de cárcel, embargos falsos o la simulación de ser autoridades judiciales, así como el uso de documentos apócrifos para presionar el pago.

Otra restricción clave es la recepción de dinero: los despachos no pueden recibir efectivo ni transferencias a cuentas personales; los pagos deben realizarse únicamente en las cuentas oficiales de la institución financiera.

Además, las llamadas deben mostrar números reales e identificables; el uso de números ocultos o falsos constituye una práctica indebida.

Cuando un despacho incumple la ley, los usuarios pueden presentar una queja ante la Condusef a través del Registro de Despachos de Cobranza (Redeco), registrando evidencia como llamadas, mensajes o correos.

La autoridad recordó que conocer estas reglas fortalece la defensa del usuario frente a prácticas abusivas y garantiza que la cobranza vinculada a bancos se realice dentro del marco legal.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO