¡Despedido! Jose Mourinho queda fuera del Fenerbahçe

El club turco Fenerbahçe anunció oficialmente la destitución de José Mourinho este viernes, 29 de agosto de 2025, apenas iniciada la temporada.

Esta decisión se tomó luego de la eliminación del equipo en la fase previa de la UEFA Champions League, donde se enfrentó al Benfica. La derrota marcó el fin del proyecto del técnico portugués en Turquía, el cual tenía como objetivo principal llevar al club de regreso a la máxima competición europea.

La salida de la Champions League representó un duro golpe deportivo y económico para el Fenerbahçe, pues el equipo quedó fuera de la fase de grupos. Tras un empate sin goles en su estadio, el conjunto turco cayó por 1-0 en Lisboa, sin posibilidad de revancha.

Además, este fracaso no solo impactó en lo deportivo, sino que también costó al club cerca de 28 millones de euros en ingresos europeos que no percibirá.

¿Un final feliz para Jose Mourinho?

Pese a la abrupta separación, José Mourinho no se marcha con las manos vacías. Su contrato con el Fenerbahçe incluía una cláusula de compensación cercana a los 15 millones de euros.

El club deberá abonar esta cifra al entrenador, incluso si él asume un nuevo cargo en los próximos meses. Este pago subraya la magnitud financiera asociada a la decisión de la directiva.

Historial de Jose Mourinho con Fenerbahçe

Mourinho llegó al Fenerbahçe en junio de 2024 con un contrato de dos temporadas y una clara misión de éxito continental.

Durante su gestión, dirigió 62 partidos, registrando un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, lo que da un promedio de 2.02 puntos por encuentro.

En la Superliga Turca, el equipo obtuvo el subcampeonato, finalizó a once puntos de su rival, el Galatasaray. Sin embargo, la relación con la directiva se deterioró.

Antes del decisivo encuentro contra el Benfica, el estratega portugués criticó públicamente la falta de refuerzos en el mercado de fichajes. Declaró que “Si la Champions era vital para el club, se habría hecho algo en el mercado de fichajes”, evidenciando una fractura con la cúpula directiva y señalando su falta de ambición.

¿Qué pasará con Edson Alvárez?

La destitución de Mourinho impacta directamente en jugadores como Edson Álvarez, el mediocampista mexicano que se unió al Fenerbahçe hace apenas unos días.

Álvarez llegó al club convencido por el propio técnico portugués, quien lo consideraba una pieza clave para su proyecto deportivo. Ahora, el futuro del mexicano es incierto, a la espera de conocer a un nuevo técnico que lo pueda dirigir.

Este movimiento del Fenerbahçe se suma a otra salida de alto perfil en el fútbol turco: Ole Gunnar Solskjaer también fue cesado como técnico del Besiktas tras una inesperada eliminación en la repesca de la Conference League.