Impiden despegue de vuelo de Viva Aerobus en Puerto Vallarta (Video)

Un nuevo contratiempo afectó a Viva Aerobús este miércoles en Puerto Vallarta, cuando el vuelo VB7351, con destino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sufrió un prolongado retraso que generó inconformidad entre los pasajeros.

La aeronave debía despegar a las 10:45 horas, pero el abordaje se detuvo de manera repentina después de que personal de mantenimiento notificara al equipo de pilotos que existía una falla técnica. Los viajeros que ya se encontraban en cabina permanecieron a bordo sin información clara durante casi una hora.

De acuerdo con testimonios, la falta de comunicación incrementó el malestar de los pasajeros, quienes exigían explicaciones sobre la situación. Fue hasta que el piloto informó por altavoz que se confirmó una condición técnica que comprometía la seguridad, lo que obligaba a suspender el despegue del vuelo VB7351.

Tras el anuncio, el capitán ordenó el desembarco inmediato y los usuarios fueron llevados de regreso a la sala de espera del aeropuerto de Puerto Vallarta. La incertidumbre se prolongó durante otra hora sin detalles oficiales sobre la falla detectada.

Cerca de las 12:30 horas, el personal de Viva Aerobús reubicó a los viajeros en otra aeronave disponible. Finalmente, a las 12:45 horas, el avión alterno inició el carreteo rumbo a la pista del aeropuerto local.