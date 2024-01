Desperdician miles de litros de agua potable luego de una semana de escasez

Miles de litros de agua potable se desperdiciaron este miércoles en la ciudad de La Paz. El vital líquido corrió por las calles de la colonia Colina de la Cruz durante tres horas. Esta situación indignó a los vecinos de la zona, quienes habían pasado una semana sin recibir el tandeo.

La semana pasada se presentó una fuga en el acueducto 3, lo que dejó sin agua potable a más de 20 colonias de La Paz durante varios días. Las reparaciones de la tubería concluyeron la madrugada de este 17 de enero. Luego de que de nueva cuenta se inyectara agua a la red, esta comenzó a derramarse del depósito del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) ubicado en la Colina de la Cruz.

El río de agua potable brotó desde la cima del cerro, por la calle Juan María de Salvatierra, bajando por Profesor Marcelo Rubio Ruiz hasta Vicente Guerrero con dirección al malecón de La Paz. Al respecto Leonardo Castillo Torres, vecino de la colonia, comentó que al hacer el reporte a OOMSAPAS le dijeron que se habían robado el cableado eléctrico de la pila de rebombeo, lo que originó el derrame.

Por su parte Arturo, vecino en Colina de la Cruz, considera que el trabajo realizado por las cuadrillas es ineficiente debido a que constantemente suceden este tipo de percances.

“Este problema que está pasando ahorita no es de ahora es de siempre. Es el tanque, cambiaron el tanque y pasaron muchísimas cosas o no sé si la calidad del trabajo esté bien. Yo soy ingeniero y siempre he visto ese problema pero no lo han podido solucionar correctamente creo que deben hacerlo bien”.

Héctor Moreno, habitante de El Esterito, declaró que desde hace años han padecido la intermitencia del servicio en la zona, por lo que han tenido que instalar cisternas en sus hogares.

Yaritza, otra de las afectadas en la colonia Ciudad del Cielo, agregó que tiene que apoyarse con su vecina para lavar su ropa y otras necesidades.

“Ya tenemos como dos semanas que no hay nada de agua. Yo me ubico en la Ciudad del Cielo y no hay nada de agua. Mis papás viven en Agustín Olachea y veo que todo mundo publica que no hay nada de agua, no, no sé a qué se deberá, no sé la verdad, pero los recibos si llegan […] con los vecinos nos pasamos de chorrito en chorrito para poder lavar, por ejemplo yo tuve que subir a la casa de mi hermana, en el Pedregal para lavar los informes porque no tenía nada de agua”.