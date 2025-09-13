Con dolor, despiden a Alicia “La Heroína” de Iztapalapa; murió tras salvar a nieta en explosión de pipa | FOTOS

Este sábado, familiares, amigos y allegados despidieron en un velorio privado a Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuela heroína”, quien protegió con su cuerpo a su nieta de dos años durante la explosión de una pipa de gas en la colonia La Concordia, Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre.

La familia solicitó respeto a su duelo y pidió que la ceremonia se realizara sin acceso a medios de comunicación. El cuerpo de la señora Alicia fue velado en su domicilio, ubicado en Los Reyes, Estado de México.

De acuerdo con medios nacionales, Alicia Matías falleció la noche del viernes 12 de septiembre, alrededor de las 22:00 horas, en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde permanecía internada en estado crítico. Su deceso ocurrió durante una intervención quirúrgica y elevó a 13 el número de víctimas mortales de la tragedia que conmocionó a la capital.

Las imágenes de la mujer, gravemente herida por quemaduras en gran parte de su cuerpo pero aún cargando a su nieta, circularon masivamente en redes sociales y conmovieron a miles de personas, quienes la reconocieron como un símbolo de amor y valentía.

La menor, que sufrió quemaduras en el 10% de su cuerpo, permanece hospitalizada bajo atención médica y se recupera, gracias al sacrificio de su abuela.

Internautas despiden a la “Abuela Heroína” de Iztapalapa

A través de redes sociales, se han difundido imágenes del velorio de la señora Alicia Matías, donde se observan flores y veladoras. Tras hacerse públicas las primeras fotografías del sepelio, internautas expresaron su admiración y condolencias con mensajes de respeto y cariño hacia la llamada “Heroína de Iztapalapa”:

“Que Dios la tenga en su gloria, y dé fortaleza a su familia para continuar”.

“Mi más sentido pésame para toda su familia. Que Dios les dé fuerza y consuelo. Les mandamos un abrazo fuerte”.

“Vuela alto, abuelita heroína. Dio su vida para salvar a su nieta. Que Dios la tenga en su santa gloria”.

