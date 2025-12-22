¡De luto! Despiden con honores fúnebres a la moneda de un centavo en Washington

La capital estadounidense albergó una ceremonia de despedida para la moneda de un centavo el pasado sábado. Un féretro diminuto repleto de cobres representó el final de esta pieza monetaria frente al Monumento a Lincoln.

El Departamento del Tesoro Federal ejecutó el cese de su fabricación durante el mes de noviembre. Esta medida administrativa retiró del sistema financiero al objeto de menor denominación en el país.

El evento atrajo a una multitud de ciudadanos nostálgicos por la desaparición de esta tradición metálica. La escena fúnebre destacó por su fuerte carga simbólica ante el cambio en la economía nacional.

¿Quiénes asistieron al último adiós de la moneda de un centavo?

Hombres con sombreros de copa alta y barbas postizas emularon la figura de Abraham Lincoln en el evento. Un grupo de mujeres con vestimentas negras y velos fúnebres escoltó la pequeña caja de madera que contenía las monedas.

Los asistentes portaron ofrendas y mensajes de despedida para la divisa que circuló por más de un siglo. La presencia de estos personajes dio un matiz teatral a la protesta pacífica contra la desaparición del centavo.

¿Por qué desaparece la moneda de un centavo?

El Gobierno federal detuvo la producción de estas piezas debido a los altos costos de su manufactura. La obsolescencia económica de la moneda forzó su retiro definitivo de las prensas oficiales este año.

El centavo es como un viejo candil que, tras alumbrar muchas décadas, ya no puede competir con la luz eléctrica de las finanzas digitales.

