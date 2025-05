Se desploma parte de la histórica Torre del Tambor de Fengyang a un año de su restauración

Parte del tejado de la Torre del Tambor Ming Zhongdu, uno de los monumentos más representativos de la arquitectura de la dinastía Ming, en China, colapsó el pasado 19 de mayo, a solo un año de haber sido sometido a una restauración. El desprendimiento no dejó víctimas, pero sí generó preocupación por el estado de conservación de estructuras patrimoniales en el país.

La torre, ubicada en la provincia de Anhui, forma parte del legado urbano de la ciudad planificada de Zhongdu, construida por orden del emperador Hongwu en 1375. Videos compartidos en redes sociales muestran el momento exacto del colapso, cuando las tejas superiores se desprenden y caen al suelo, dejando expuesta la antigua estructura de madera.

La restauración más reciente, finalizada en marzo de 2024, tuvo un costo superior a los 3.4 millones de yuanes. Las obras habían sido pensadas para preservar la estructura y facilitar el acceso a visitantes. Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a posibles fallas en la ejecución del proyecto, lo que ha llevado a las autoridades a cerrar el sitio y convocar a especialistas en patrimonio cultural para una evaluación técnica.

Tiles fell from the ancient Drum Tower in Fengyang, #Anhui Province, on May 19. The tower, originally built in 1375 and rebuilt in 1995, had been under renovation since late 2023. Local authorities are investigating the incident. #architecture #China pic.twitter.com/h5U2ABXZLn

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 20, 2025