Lunes 9 de Febrero, 2026
Los Cabos

Destacan rápida respuesta de Bomberos y Protección Civil tras incendio en Cabo San Lucas

El incendio no dejó personas lesionadas y autoridades anunciaron jornadas de limpieza y descacharrización durante febrero.
9 febrero, 2026
Reconocen a Bomberos de Cabo San Lucas y Protección Civil tras incendio

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Durante los honores a la bandera realizados este lunes 9 de febrero, autoridades municipales reconocieron la labor del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y del personal de Protección Civil, tras su pronta intervención en el incendio ocurrido el pasado fin de semana, el cual dejó únicamente daños materiales y ninguna persona lesionada.

La delegada municipal, Karina de la O Uribe, destacó la rápida respuesta de Bomberos de Cabo San Lucas y Protección Civil, así como la coordinación permanente que mantienen las corporaciones de emergencia para atender incidentes y reforzar acciones de prevención en la delegación.

En su mensaje, anunció el inicio de jornadas de descacharrización y limpieza durante febrero, convocando a las y los servidores públicos a sumarse a estas actividades.

“Vamos a empezar este febrero con toda la actitud y con todas las ganas. Arrancamos nuestras jornadas de descacharrización y limpieza esta semana, así es que prepárense, preparen los equipos y vamos con todo a volver a limpiar a Cabo San Lucas”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Gobierno, Jesús Pedraza Lara, subrayó que la dependencia trabaja con compromiso bajo la dirección del titular municipal, Amado Ruiz Espinosa, para cumplir con la visión de la XV Administración.

Finalmente, reiteró que la misión de la Dirección Municipal de Gobierno es brindar atención transparente y honesta, fortalecer la comunicación entre instituciones y ciudadanía, y actuar con equidad ante conflictos sociales, además de invitar a la población a acercarse para cualquier trámite o gestión. También agradeció el esfuerzo diario del personal que integra la coordinación.

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas.

