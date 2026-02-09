Destacan rápida respuesta de Bomberos y Protección Civil tras incendio en Cabo San Lucas

Durante los honores a la bandera realizados este lunes 9 de febrero, autoridades municipales reconocieron la labor del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y del personal de Protección Civil, tras su pronta intervención en el incendio ocurrido el pasado fin de semana, el cual dejó únicamente daños materiales y ninguna persona lesionada.

La delegada municipal, Karina de la O Uribe, destacó la rápida respuesta de Bomberos de Cabo San Lucas y Protección Civil, así como la coordinación permanente que mantienen las corporaciones de emergencia para atender incidentes y reforzar acciones de prevención en la delegación.

En su mensaje, anunció el inicio de jornadas de descacharrización y limpieza durante febrero, convocando a las y los servidores públicos a sumarse a estas actividades.

Lee más: Presentan avances del Diagnóstico Estatal de Violencia Social en Los Cabos

“Vamos a empezar este febrero con toda la actitud y con todas las ganas. Arrancamos nuestras jornadas de descacharrización y limpieza esta semana, así es que prepárense, preparen los equipos y vamos con todo a volver a limpiar a Cabo San Lucas”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Gobierno, Jesús Pedraza Lara, subrayó que la dependencia trabaja con compromiso bajo la dirección del titular municipal, Amado Ruiz Espinosa, para cumplir con la visión de la XV Administración.

Finalmente, reiteró que la misión de la Dirección Municipal de Gobierno es brindar atención transparente y honesta, fortalecer la comunicación entre instituciones y ciudadanía, y actuar con equidad ante conflictos sociales, además de invitar a la población a acercarse para cualquier trámite o gestión. También agradeció el esfuerzo diario del personal que integra la coordinación.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/