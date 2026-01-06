Destinarán más de 50 millones de pesos para bacheo y reencarpetado en Los Cabos

Las afectaciones en el asfalto provocadas por las lluvias registradas a inicios de diciembre de 2025 obligaron a replantear los avances del programa de bacheo en el municipio de Los Cabos, donde autoridades reconocen que algunos tramos intervenidos tuvieron que ser rehabilitados nuevamente. Ante este escenario, se anunció la asignación de nuevos recursos públicos para atender vialidades urbanas y la carretera Transpeninsular.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, se ejercerán más de 50 millones de pesos en acciones de bacheo y reencarpetado, mediante un esquema de coordinación entre el municipio, el Gobierno del Estado y el Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS).

El titular de la dependencia, Christopher Enríquez González, detalló que una parte importante de estos recursos se destinará a una de las vialidades con mayor carga vehicular del municipio.

“Hemos implementado muchas acciones que van a ser ya pronto, uno es que vamos a meter una partida de bacheo y de reencarpetado con un recurso del Fois (Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social) en conjunto con el con el gobierno del Estado, el municipio de Los Cabos y Obras Públicas, vamos a ejercer 43 millones de pesos para poder reencarpetar la carretera transpeninsular, bachear la carretera transpeninsular y 5 millones en San José del Cabo para bacheo en las zonas urbanas y cinco en Cabo San Lucas”.

El funcionario explicó que estos trabajos forman parte del programa conocido como Cazabaches, el cual había alcanzado un avance significativo antes de las precipitaciones registradas en diciembre. Sin embargo, las condiciones climáticas generaron nuevos daños en zonas ya atendidas.

“El plan de el Bacheo del programa del Cazabaches, llevamos un 90% de avance pero estas lluvias nos vinieron a afectar y nos regresamos a un 70. Bueno, pues ni modo, hay que poner unas pilas, hay que volver a rehabilitarlas, seguimos trabajando (…) al final la idea es ya poder depurar con este plan de acción es solventar todo el tema del bacheo a mediados de febrero”.

Enríquez González señaló que Cabo San Lucas es la delegación que presenta mayor rezago en materia de baches, por lo que será una de las zonas prioritarias dentro de este nuevo paquete de recursos, especialmente en áreas donde el deterioro del pavimento es recurrente.

Además del financiamiento, Obras Públicas prevé reforzar su capacidad operativa con la adquisición de maquinaria especializada, lo que permitirá realizar reparaciones más duraderas y mantener el bacheo como una acción permanente, incluso durante periodos vacacionales.

Las labores, añadió, continuarán ejecutándose en horarios de menor tráfico para reducir afectaciones a la movilidad, mientras se avanza en la atención del rezago acumulado en diversas vialidades del municipio.

