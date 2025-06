Emprhotur busca convertir a La Paz en el destino turístico boutique líder del país

La Asociación de Hoteles y Prestadores de Servicios Turísticos (Emprhotur) reiteró que el objetivo del sector en La Paz es consolidar al municipio como el destino boutique más importante de México. En ese contexto, expresó su rechazo a desarrollos inmobiliarios de gran escala que, aunque legales, no se alinean con el perfil turístico que buscan fortalecer para la capital de Baja California Sur.

El presidente regional de Emprhotur, Agustín Olachea, afirmó que los empresarios agrupados en esta asociación están enfocados en promover un modelo turístico basado en infraestructura de alta calidad, con respeto al entorno natural y una derrama económica sostenible para la ciudad.

“Si viene una cadena hotelera y quiere poner un all inclusive con 1000 cuartos de hotel, a pesar que cumpla con el PDU, los ordenamientos, creo que no vamos a estar muy de acuerdo porque no es la esencia de La Paz. La esencia de La Paz es convertir, y lo he dicho, que vamos a convertir a este hermoso municipio en el destino turístico boutique número uno del país”, expresó Agustín Olachea.