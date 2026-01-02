Estos son los destinos turísticos que serán tendencia mundial en 2026
El 2026 perfila un cambio claro en las preferencias de los viajeros, quienes buscan experiencias auténticas, destinos menos saturados, contacto con la naturaleza, riqueza cultural y propuestas de bienestar. Reportes de la industria turística internacional coinciden en que varios destinos emergentes liderarán las búsquedas y reservas el próximo año.
El Caribe, América Latina, Europa y Asia concentran los destinos que más crecerán, impulsados por una mejor conectividad aérea, ofertas turísticas más sostenibles y experiencias personalizadas que van más allá del turismo tradicional.
Destinos turísticos que serán tendencia en 2026
Caribe y América
- Limón, Costa Rica – Playas caribeñas, biodiversidad y turismo sustentable
- San Juan, Puerto Rico – Historia colonial, música y festivales culturales
- La Romana, República Dominicana – Resorts, golf y lujo cultural
- Montevideo, Uruguay – Ciudad costera, arte, gastronomía y calidad de vida
Europa
- Lyon, Francia – Capital gastronómica y patrimonio histórico
- Edimburgo, Escocia – Festivales internacionales y arquitectura medieval
- Salerno, Italia – Alternativa menos saturada a la Costa Amalfitana
- Rijeka, Croacia – Encanto costero y turismo emergente
- Linz, Austria – Ciudad creativa a orillas del Danubio
- Kaunas, Lituania – Arte urbano y renovación cultural
Asia
- Phuket, Tailandia – Bienestar, playas y turismo espiritual
- Tokio, Japón – Tradición, tecnología y cultura pop
- Okinawa, Japón – Islas subtropicales, longevidad y naturaleza
- Chongqing, China – Arquitectura futurista y experiencia urbana única
Naturaleza y destinos alternativos
- Akureyri, Islandia – Paisajes árticos y auroras boreales
- San Jorge, Granada – Caribe auténtico y menos masificado
Los especialistas destacan que el auge del turismo experiencial, los viajes fuera de ruta y el interés por destinos con identidad local marcarán la pauta en 2026, consolidando nuevas opciones frente a los destinos clásicos saturados.
El próximo año se perfila como el momento ideal para explorar nuevos rumbos, planear con anticipación y apostar por viajes más conscientes, personalizados y conectados con el entorno.