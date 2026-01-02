Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 1 de Enero, 2026
HomeTurismoEstos son los destinos turísticos que serán tendencia mundial en 2026
Turismo

Estos son los destinos turísticos que serán tendencia mundial en 2026

Playas, ciudades culturales y destinos emergentes marcarán las tendencias de viaje en 2026, según expertos del sector.
1 enero, 2026
0
8

El 2026 perfila un cambio claro en las preferencias de los viajeros, quienes buscan experiencias auténticas, destinos menos saturados, contacto con la naturaleza, riqueza cultural y propuestas de bienestar. Reportes de la industria turística internacional coinciden en que varios destinos emergentes liderarán las búsquedas y reservas el próximo año.

El Caribe, América Latina, Europa y Asia concentran los destinos que más crecerán, impulsados por una mejor conectividad aérea, ofertas turísticas más sostenibles y experiencias personalizadas que van más allá del turismo tradicional.

Destinos turísticos que serán tendencia en 2026

 Caribe y América

  • Limón, Costa Rica – Playas caribeñas, biodiversidad y turismo sustentable
  • San Juan, Puerto Rico – Historia colonial, música y festivales culturales
  • La Romana, República Dominicana – Resorts, golf y lujo cultural
  • Montevideo, Uruguay – Ciudad costera, arte, gastronomía y calidad de vida

Europa

  • Lyon, Francia – Capital gastronómica y patrimonio histórico
  • Edimburgo, Escocia – Festivales internacionales y arquitectura medieval
  • Salerno, Italia – Alternativa menos saturada a la Costa Amalfitana
  • Rijeka, Croacia – Encanto costero y turismo emergente
  • Linz, Austria – Ciudad creativa a orillas del Danubio
  • Kaunas, Lituania – Arte urbano y renovación cultural

 Asia

  • Phuket, Tailandia – Bienestar, playas y turismo espiritual
  • Tokio, Japón – Tradición, tecnología y cultura pop
  • Okinawa, Japón – Islas subtropicales, longevidad y naturaleza
  • Chongqing, China – Arquitectura futurista y experiencia urbana única

 Naturaleza y destinos alternativos

  • Akureyri, Islandia – Paisajes árticos y auroras boreales
  • San Jorge, Granada – Caribe auténtico y menos masificado

Los especialistas destacan que el auge del turismo experiencial, los viajes fuera de ruta y el interés por destinos con identidad local marcarán la pauta en 2026, consolidando nuevas opciones frente a los destinos clásicos saturados.

El próximo año se perfila como el momento ideal para explorar nuevos rumbos, planear con anticipación y apostar por viajes más conscientes, personalizados y conectados con el entorno.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Etiquetas2026Destinos turísticos
Articulo anterior

Así será 2026 para la tecnología: lanzamientos que marcarán el próximo salto ...

Siguiente articulo

AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 1ro de ...