Estos son los destinos turísticos que serán tendencia mundial en 2026

El 2026 perfila un cambio claro en las preferencias de los viajeros, quienes buscan experiencias auténticas, destinos menos saturados, contacto con la naturaleza, riqueza cultural y propuestas de bienestar. Reportes de la industria turística internacional coinciden en que varios destinos emergentes liderarán las búsquedas y reservas el próximo año.

El Caribe, América Latina, Europa y Asia concentran los destinos que más crecerán, impulsados por una mejor conectividad aérea, ofertas turísticas más sostenibles y experiencias personalizadas que van más allá del turismo tradicional.

Destinos turísticos que serán tendencia en 2026

Caribe y América

Limón, Costa Rica – Playas caribeñas, biodiversidad y turismo sustentable

– Playas caribeñas, biodiversidad y turismo sustentable San Juan, Puerto Rico – Historia colonial, música y festivales culturales

– Historia colonial, música y festivales culturales La Romana, República Dominicana – Resorts, golf y lujo cultural

– Resorts, golf y lujo cultural Montevideo, Uruguay – Ciudad costera, arte, gastronomía y calidad de vida

Europa

Lyon, Francia – Capital gastronómica y patrimonio histórico

– Capital gastronómica y patrimonio histórico Edimburgo, Escocia – Festivales internacionales y arquitectura medieval

– Festivales internacionales y arquitectura medieval Salerno, Italia – Alternativa menos saturada a la Costa Amalfitana

– Alternativa menos saturada a la Costa Amalfitana Rijeka, Croacia – Encanto costero y turismo emergente

– Encanto costero y turismo emergente Linz, Austria – Ciudad creativa a orillas del Danubio

– Ciudad creativa a orillas del Danubio Kaunas, Lituania – Arte urbano y renovación cultural

Asia

Phuket, Tailandia – Bienestar, playas y turismo espiritual

– Bienestar, playas y turismo espiritual Tokio, Japón – Tradición, tecnología y cultura pop

– Tradición, tecnología y cultura pop Okinawa, Japón – Islas subtropicales, longevidad y naturaleza

– Islas subtropicales, longevidad y naturaleza Chongqing, China – Arquitectura futurista y experiencia urbana única

Naturaleza y destinos alternativos

Akureyri, Islandia – Paisajes árticos y auroras boreales

– Paisajes árticos y auroras boreales San Jorge, Granada – Caribe auténtico y menos masificado

Los especialistas destacan que el auge del turismo experiencial, los viajes fuera de ruta y el interés por destinos con identidad local marcarán la pauta en 2026, consolidando nuevas opciones frente a los destinos clásicos saturados.

El próximo año se perfila como el momento ideal para explorar nuevos rumbos, planear con anticipación y apostar por viajes más conscientes, personalizados y conectados con el entorno.

