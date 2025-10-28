Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 28 de Octubre, 2025
HomeTurismoLos mejores destinos en México para vivir una Navidad mágica y llena de tradición
Turismo

Los mejores destinos en México para vivir una Navidad mágica y llena de tradición

Descubre los destinos más mágicos de México para Navidad, desde pueblos coloniales hasta playas y montañas con nieve.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
28 octubre, 2025
0
10

Los mejores destinos en México para vivir una Navidad mágica

México se transforma en un espectáculo de luces, colores y tradiciones cada diciembre, ofreciendo a locales y turistas experiencias únicas para celebrar la Navidad. Desde pueblos coloniales hasta playas soleadas y montañas con nieve, el país tiene un destino para cada estilo de celebración.

  1. San Miguel de Allende, Guanajuato
    Ideal para: una Navidad mágica y colonial.
    Sus calles empedradas, luces cálidas y posadas tradicionales lo convierten en uno de los destinos más encantadores. Las procesiones, villancicos y el ambiente navideño llenan cada rincón.
     No te pierdas: la parroquia de San Miguel Arcángel iluminada y el mercado navideño en el Jardín Principal.

  2. Ciudad de México
    Ideal para: quienes buscan actividades y eventos para toda la familia.
    El Zócalo capitalino se llena de luces, pista de hielo, ferias y espectáculos. Además, los barrios como Coyoacán o Xochimilco conservan las tradiciones de las posadas y piñatas.
     No te pierdas: el encendido del árbol navideño del Zócalo y las decoraciones de Reforma.

  3. Puebla
    Ideal para: una Navidad tradicional con sabor a historia y ponche.
    La ciudad se viste con adornos coloniales y un ambiente cálido. Además, puedes visitar Atlixco, que cada año monta la famosa “Villa Iluminada”, un espectáculo de luces impresionante.
     No te pierdas: la Villa Iluminada de Atlixco y los mercados de ponche y buñuelos.

  1. Taxco, Guerrero
    Ideal para: quienes buscan un ambiente colonial y religioso.
    Las calles de plata y luces crean un entorno único para las festividades. Se celebran posadas tradicionales, pastorelas y procesiones con mucho fervor.
     No te pierdas: las pastorelas en el Exconvento de San Bernardino.

  2. Monterreal, Coahuila
    Ideal para: vivir una Navidad con nieve en México.
    Ubicado en la sierra de Arteaga, es un destino de montaña con cabañas, fogatas y pistas para esquiar o deslizarte en trineo.
     No te pierdas: una cena navideña frente a la chimenea con vino tinto local.

  3. Playa del Carmen, Quintana Roo
    Ideal para: quienes prefieren sol y playa en Navidad.
    Las celebraciones se mezclan con el ambiente caribeño: cenas en la playa, luces sobre la Quinta Avenida y fiestas frente al mar.
    No te pierdas: el amanecer de Navidad en el Caribe.

  1. Oaxaca
    Ideal para: una Navidad cultural y auténtica.
    Del 16 al 24 de diciembre se celebran posadas, calendas y la Noche de Rábanos (23 de diciembre), una de las tradiciones más singulares de México.
    No te pierdas: la Noche de Rábanos y el ambiente del Zócalo oaxaqueño.

  2. Valle de Bravo, Estado de México
    Ideal para: una Navidad romántica en la naturaleza.
    Su lago, las luces y las cabañas lo hacen perfecto para desconectarse. Además, hay festivales de luces y actividades en familia.
    No te pierdas: el festival de luces en el centro y los recorridos en lancha navideña

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasNavidadTurismoViajes
Articulo anterior

La educación es prioridad para la XV Administración: Christian Agúndez

Siguiente articulo

¿Más de $2000? Samsung presenta el Galaxy Z TriFold en Corea