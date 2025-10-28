Los mejores destinos en México para vivir una Navidad mágica y llena de tradición

México se transforma en un espectáculo de luces, colores y tradiciones cada diciembre, ofreciendo a locales y turistas experiencias únicas para celebrar la Navidad. Desde pueblos coloniales hasta playas soleadas y montañas con nieve, el país tiene un destino para cada estilo de celebración.

San Miguel de Allende, Guanajuato

Ideal para: una Navidad mágica y colonial.

Sus calles empedradas, luces cálidas y posadas tradicionales lo convierten en uno de los destinos más encantadores. Las procesiones, villancicos y el ambiente navideño llenan cada rincón.

No te pierdas: la parroquia de San Miguel Arcángel iluminada y el mercado navideño en el Jardín Principal.

Ciudad de México

Ideal para: quienes buscan actividades y eventos para toda la familia.

El Zócalo capitalino se llena de luces, pista de hielo, ferias y espectáculos. Además, los barrios como Coyoacán o Xochimilco conservan las tradiciones de las posadas y piñatas.

No te pierdas: el encendido del árbol navideño del Zócalo y las decoraciones de Reforma.