Destituyen a agente de Tránsito en Tulum tras exhibición de extorsión en plena carretera

Tulum volvió a quedar bajo los reflectores por prácticas de corrupción policial luego de que un elemento de la Dirección de Tránsito Municipal fuera destituido tras difundirse un video en redes sociales donde se le observa recibiendo dinero de un conductor, a quien había detenido sobre la carretera Tulum–Boca Paila.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio reaccionó de forma inmediata al hacerse público el material audiovisual, ordenando la baja del agente involucrado y el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes, al considerar que la conducta exhibida vulnera de manera directa los principios del servicio público.

El video, ampliamente compartido en plataformas digitales, muestra una escena que para habitantes y visitantes de Tulum resulta cada vez menos aislada: una detención vehicular seguida de un intercambio de dinero, sin que medie infracción clara ni proceso formal, lo que reforzó la presión ciudadana para una respuesta institucional contundente.

La dependencia municipal confirmó que el agente ya fue plenamente identificado y separado de la corporación, subrayando que no se tolerarán actos que dañen la imagen de la policía ni prácticas que erosionen la confianza social en las instituciones encargadas de la seguridad vial.

Además de la destitución, la autoridad abrió una investigación para deslindar posibles responsabilidades legales, dejando abierta la posibilidad de sanciones adicionales si se acredita la comisión de delitos, más allá de la falta administrativa que motivó su salida inmediata.

En su posicionamiento, la Secretaría también señaló que la corrupción no es un fenómeno unilateral y llamó a la ciudadanía a evitar conductas que la fomenten, como el pago de la llamada “mordida”, insistiendo en la obligación de cumplir con la normatividad de tránsito y denunciar cualquier abuso de autoridad.

El caso ocurre en un contexto particularmente sensible para Tulum, donde la imagen del destino turístico se ha visto afectada por denuncias recurrentes de extorsión policial, especialmente contra visitantes extranjeros que circulan por la zona hotelera y áreas costeras.

En octubre de 2025, turistas estadounidenses denunciaron haber sido extorsionados por policías municipales durante un retén instalado en la ampliación de la avenida Kukulkán, cerca de la franja costera, donde les exigieron dinero a cambio de no detenerlos por no portar licencia de conducir en formato físico.

Estos antecedentes refuerzan la percepción de que las prácticas irregulares dentro de los cuerpos de tránsito y seguridad siguen siendo un desafío estructural para el municipio, pese a los discursos oficiales de cero tolerancia y a las sanciones que se aplican tras la exposición pública de los hechos.

