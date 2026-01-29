Destituyen a secretaria de Turismo de Chiapas tras escándalo por estancia prolongada y fiestas en Madrid

La administración de Chiapas realizó un ajuste inmediato en su gabinete tras la destitución de la secretaria de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez, luego de que se difundieran imágenes y videos de su permanencia en Madrid más allá del cierre de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en un contexto ajeno a actividades oficiales.

El relevo ocurrió el martes, cuando el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar designó como nuevo titular de la Secretaría de Turismo a Segundo Guillén, quien hasta entonces se desempeñaba como subsecretario, marcando un mensaje político claro sobre la disciplina y el uso responsable de los recursos públicos.

La exfuncionaria había viajado a la capital española desde el 15 de enero como parte de una comitiva oficial para participar en Fitur, uno de los encuentros turísticos más importantes del mundo; sin embargo, tras la conclusión del evento, no regresó a México ni informó públicamente sobre resultados concretos de su agenda institucional.

El caso escaló cuando comenzaron a circular en redes sociales videos y fotografías donde se observa a integrantes de su equipo, incluido su secretario particular, asistiendo a conciertos y reuniones sociales mientras consumían bebidas alcohólicas, así como imágenes de la propia Culebro Pérez recorriendo sitios turísticos de Madrid sin referencias a labores oficiales.

La falta de justificación sobre la prolongación del viaje y la naturaleza de las actividades exhibidas generaron una reacción inmediata en el gobierno estatal, en un momento en el que la rendición de cuentas y la austeridad forman parte del discurso central de la nueva administración chiapaneca.

Durante la toma de protesta de Segundo Guillén, el gobernador Ramírez Aguilar subrayó la importancia de que los servidores públicos actúen con lealtad, transparencia y compromiso, una declaración interpretada en círculos políticos como un señalamiento directo al comportamiento de la exsecretaria.

El episodio adquiere mayor relevancia al considerar el contexto internacional de Fitur, donde México tuvo un papel protagónico como patrocinador principal, en medio de una competencia intensa entre destinos del Caribe y América Latina por atraer inversiones y flujos turísticos.

Mientras Cuba enfocaba su narrativa en reforzar la percepción de seguridad para los visitantes y República Dominicana destacaba por la actividad constante de negocios en su pabellón, la polémica protagonizada por la delegación de Chiapas contrastó con los esfuerzos diplomáticos y comerciales que buscaban posicionar al país en el escaparate turístico global.

La destitución de Culebro Pérez deja un mensaje político contundente en Chiapas y reabre el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios en comisiones internacionales, así como la delgada línea entre representación institucional y uso personal de viajes financiados con recursos públicos.

