Destruyen vehículos con blindaje artesanal y 59 máquinas tragamonedas en operativos de BCS

Dos vehículos con blindaje artesanal y 59 máquinas tragamonedas fueron destruidos este jueves como parte del proceso de disposición final de bienes vinculados a actividades ilícitas en Baja California Sur.

Los automóviles, utilizados presuntamente por integrantes de grupos delictivos, estaban relacionados con una carpeta de investigación federal. En tanto, las máquinas tragamonedas derivaban de siete indagatorias distintas abiertas por su operación ilegal en el estado.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, este tipo de aparatos no solo carece de autorización para operar, sino que también representa un riesgo social relevante. La dependencia señala que las máquinas tragamonedas pueden convertirse en una fuente de corrupción de menores y generar adicción, especialmente en adolescentes. Esta conducta puede desencadenar deserción escolar, episodios de violencia para obtener dinero y crear expectativas falsas de ganancias rápidas sin esfuerzo, factores que, advierte la autoridad, pueden abrir la puerta a la delincuencia.

Lee más: FGR incinera más de 38 kilos de narcóticos en La Paz

La destrucción se realizó en cumplimiento del Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, bajo coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR), que llevó a cabo el procedimiento junto con autoridades estatales y los integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, responsables de los aseguramientos en diversos operativos.

Durante el acto estuvieron presentes agentes del Ministerio Público Federal, peritos de la Agencia de Investigación Criminal y personal del Órgano Interno de Control de la FGR, quienes verificaron que la disposición final de los bienes se realizara conforme a la normatividad aplicable.