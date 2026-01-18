Super Bowl LX: todos los detalles que hay que saber antes del Show de Medio Tiempo de Bad Bunny

El Super Bowl LX se perfila como uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más importantes de la década. La NFL ha confirmado que la edición número 60 de la gran final se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero de 2026. Esta sede, hogar de los San Francisco 49ers, volverá a ser el epicentro del mundo tras haber albergado el Super Bowl 50 en 2016.

El fenómeno mundial Bad Bunny será el encargado de protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el cual se llevará a cabo el próximo 8 de febrero de 2026. La NFL y Apple Music confirmaron la noticia desde el pasado 28 de septiembre de 2025, poniendo fin a meses de especulaciones.

La elección de Bad Bunny responde a la estrategia de la liga por atraer a una audiencia global y diversa. Con éxitos como “Tití Me Preguntó” y “Monaco”, el artista puertorriqueño promete una producción sin precedentes que integrará ritmos latinos con la tecnología de vanguardia característica de la zona del Silicon Valley.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Super Bowl LX y el Show de Medio Tiempo con Bad Bunny?

Para los aficionados que planean seguir la transmisión, el encuentro será emitido por canales oficiales como ESPN, Fox Sports y televisión abierta en México. Se espera que la presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio dure aproximadamente 13 minutos, tiempo en el que se rumora contará con invitados especiales de talla internacional. La producción ejecutiva estará a cargo de Roc Nation, asegurando un despliegue visual que cumpla con los estándares de la NFL.

En México , el juego final del Super Bowl LX inicia a las 5:30 p.m. (hora de Ciudad de México). El kickoff oficial es a esa hora, aunque la transmisión y la cobertura previa comienzan antes (alrededor de las 4:00-5:00 p.m).

Y si lo que te interesa es dónde ver el Super Bowl o el Show de Medio Tiempo en México, toma nota porque aquí te damos la respuesta: DAZN: transmisión en vivo confirmada, con comentarios en español vía NFL Game Pass internacional).

Canales como Canal 5 (Televisa), TUDN , ViX (streaming), ESPN , Fox Sports , TV Azteca (en abierto en ediciones anteriores), y Disney+ en algunos casos.

NFL Game Pass (disponible globalmente fuera de EE.UU. y China, a través de DAZN en muchos países). El show de medio tiempo (Apple Music Super Bowl Halftime Show) está encabezado por Bad Bunny (el primer latino en hacerlo en solitario). Suele comenzar aproximadamente 1.5-2 horas después del inicio del partido, por lo que se espera que el espectáculo sea alrededor de las 7:00-7:30 p.m. (hora de la Ciudad de México) dependiendo de cómo transcurra la primera mitad, que dura unos 30 minutos de juego real más tiempo de reloj parado, comerciales, etc.. Es uno de los momentos más esperados y dura unos 13-15 minutos. El show de medio a cargo deBad Bunny como headliner será histórico, ya que es el primer artista latino y en español en hacerlo en solitario. El setlist oficial no se revela hasta el día del evento (o muy cerca), pero basándonos en predicciones de medios como Billboard, The Athletic, Los40, SportsCasting y fan discussions, su álbum reciente Debí Tirar Más Fotos (DBMTF)será el eje principal, junto con sus mayores hits globales para apelar a una audiencia masiva.

También se ha especulado sobre si tendrá invitados sorpresa y quiénes podrían ser, figurando principalmente los nombres de Jhayco, Cardi B, J Balvin y Daddy Yankee, sin embargo, nada de esto se ha confirmado. La pista más reciente que ha emitido el artista puertorriqueño es un post en el que publicó un video con diversos artistas y en el que advirtió: “El 8 de febrero, el mundo bailará”

Impacto económico y cultural del Super Bowl LX en California

La realización del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium es un hito logístico para California. Este estadio, inaugurado en 2014, ya tiene experiencia en eventos de esta magnitud tras haber albergado el Super Bowl 50. Además, la infraestructura local se está preparando para recibir a miles de turistas, con un enfoque especial en la seguridad y el cumplimiento de las normas comunitarias en plataformas digitales.

La elección del Levi’s Stadium no es casualidad; el Super Bowl LX servirá como el preámbulo perfecto para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde este mismo recinto será sede de varios encuentros. Se estima que la derrama económica para la zona de la Bahía de San Francisco superará los 500 millones de dólares, impulsada por el turismo internacional y las activaciones de marcas globales que buscan visibilidad en el show de medio tiempo.

