Jueves 29 de Enero, 2026
Los Cabos

Detecta Protección Civil riesgos en tianguis Las Palmas durante operativo preventivo

Autoridades municipales realizaron un operativo en el tianguis Las Palmas, donde Protección Civil detectó riesgos por tomas irregulares de energía eléctrica, deficiencias en el manejo de gas y falta de equipo de emergencia, priorizando acciones preventivas.
29 enero, 2026
IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Durante un operativo preventivo , personal de Protección Civil detectó diversos riesgos en el tianguis Las Palmas , ubicado en la colonia del mismo nombre, principalmente relacionados con instalaciones eléctricas y manejo de gas .

El encargado del despacho de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Francisco Cota Márquez , informó que la supervisión permitió identificar tomas irregulares de energía eléctrica , deficiencias en el uso de gas, así como mangueras y líneas de conducción en mal estado .
Además, señaló que varios comerciantes no cuentan con extintores , botiquines de primeros auxilios ni capacitación en prevención y atención de emergencias , lo que incrementa los riesgos dentro del tianguis Las Palmas .

Este operativo fue instrumentado por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez y coordinado por el secretario general Alberto Rentería Santana , como parte de las acciones institucionales para reforzar la seguridad en espacios de alta afluencia.

Este tema hace falta regularlo : la señalética, la capacitación, la conformación de su unidad interna y la elaboración de su programa interno. Nosotros vamos a dar la pauta para que así sea ”, expresó Cota Márquez.

El funcionario recordó que al inicio de la actual administración, Protección Civil ya había acudido al tianguis Las Palmas , incluso una invitación de los propios locatarios, donde se detectaron condiciones similares. Sin embargo, destacó que en esta ocasión se trata de una intervención institucional y coordinada , lo que permitirá fortalecer las acciones preventivas y de regularización.

Estamos en la mejor disposición de trabajar para regular las medidas de seguridad y evitar cualquier incidente dentro del tianguis ”, agregó.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil en Cabo San Lucas, Carlos León , reiteró que el objetivo principal del operativo no es sancionar , sino fortalecer la cultura de la prevención , garantizar condiciones seguras para comerciantes y visitantes, y reducir los riesgos que puedan derivar en accidentes en el tianguis de Las Palmas .

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

