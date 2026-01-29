Detecta Protección Civil riesgos en tianguis Las Palmas durante operativo preventivo

Durante un operativo preventivo , personal de Protección Civil detectó diversos riesgos en el tianguis Las Palmas , ubicado en la colonia del mismo nombre, principalmente relacionados con instalaciones eléctricas y manejo de gas .

El encargado del despacho de la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Francisco Cota Márquez , informó que la supervisión permitió identificar tomas irregulares de energía eléctrica , deficiencias en el uso de gas, así como mangueras y líneas de conducción en mal estado .

Además, señaló que varios comerciantes no cuentan con extintores , botiquines de primeros auxilios ni capacitación en prevención y atención de emergencias , lo que incrementa los riesgos dentro del tianguis Las Palmas .

Este operativo fue instrumentado por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez y coordinado por el secretario general Alberto Rentería Santana , como parte de las acciones institucionales para reforzar la seguridad en espacios de alta afluencia.

Lee más: Entrega alcalde Christian Agúndez apoyo a pescador de La Playa

“ Este tema hace falta regularlo : la señalética, la capacitación, la conformación de su unidad interna y la elaboración de su programa interno. Nosotros vamos a dar la pauta para que así sea ”, expresó Cota Márquez.

El funcionario recordó que al inicio de la actual administración, Protección Civil ya había acudido al tianguis Las Palmas , incluso una invitación de los propios locatarios, donde se detectaron condiciones similares. Sin embargo, destacó que en esta ocasión se trata de una intervención institucional y coordinada , lo que permitirá fortalecer las acciones preventivas y de regularización.

“ Estamos en la mejor disposición de trabajar para regular las medidas de seguridad y evitar cualquier incidente dentro del tianguis ”, agregó.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil en Cabo San Lucas, Carlos León , reiteró que el objetivo principal del operativo no es sancionar , sino fortalecer la cultura de la prevención , garantizar condiciones seguras para comerciantes y visitantes, y reducir los riesgos que puedan derivar en accidentes en el tianguis de Las Palmas .

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO