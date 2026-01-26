Detectan brote del virus Nipah en India; OMS pide vigilancia global

Autoridades sanitarias de la India confirmaron cinco casos de infección por el virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, en una zona cercana a la ciudad de Calcuta, lo que ha reactivado la alerta epidemiológica y protocolos de emergencia en la región.

El foco se identificó inicialmente en un hospital privado, donde se reportó la infección en personal de salud, incluidos al menos dos enfermeros, uno de ellos en estado crítico y en coma. Las autoridades dispusieron el aislamiento de contactos de alto riesgo y han realizado pruebas a decenas de personas vinculadas con los casos confirmados.

¿Qué es el virus Nipah y por qué preocupa? El virus Nipah (NiV) es un patógeno zoonótico —se transmite de animales a humanos— identificado por primera vez en 1998 en Malasia. Desde entonces se han registrado brotes esporádicos en países de Asia, incluidos Bangladesh y diferentes estados de la India.

El principal reservorio natural del virus son los murciélagos frugívoros del género Pteropus, aunque otros animales o alimentos contaminados también pueden transmitirlo a humanos. En algunos brotes, la transmisión entre personas ha sido documentada, especialmente en entornos de atención médica.

Síntomas del virus Nipah y evolución de la enfermedad

El período de incubación del Nipah puede variar entre 4 y 14 días, y los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe común, incluyendo fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y vómitos.

Con el avance de la infección, puede desarrollarse enfermedad respiratoria aguda y, en casos graves, encefalitis (inflamación del cerebro), lo que puede llevar a convulsiones, coma o la muerte en un corto plazo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al Nipah como un patógeno de alta prioridad debido a su elevada letalidad (que puede oscilar entre 40 % y 75 %) y la falta de vacuna o tratamiento específico disponible.

Respuesta sanitaria y vigilancia ante virus Nipah

Las autoridades de salud en Bengala Occidental han activado protocolos de contención, que incluyen aislamiento, rastreo de contactos y vigilancia intensificada en hospitales. La OMS ha solicitado máxima vigilancia sanitaria a nivel internacional para evitar una expansión descontrolada y minimizar el riesgo de un escenario epidémico más amplio.

Gobiernos y centros de salud en países vecinos también han reforzado la vigilancia, especialmente en puntos fronterizos y entre viajeros procedentes de regiones afectadas.

Históricamente, brotes de Nipah han demostrado ser difíciles de controlar y han causado graves pérdidas humanas, lo que convierte a este virus en una amenaza persistente para la salud pública global, según organizaciones de salud internacionales.

Únete a nuestro canal de WHATSAPP TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO