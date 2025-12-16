Detectan estafa digital que busca robar aguinaldos con falsos regalos

La temporada decembrina volvió a encender las alertas de las autoridades capitalinas ante el repunte de fraudes digitales, luego de que la Policía Cibernética de la Ciudad de México advirtiera sobre una nueva modalidad conocida como “Estafa de Regalos Navideños”, diseñada para aprovechar el flujo de dinero y la alta actividad en redes sociales.

El engaño se presenta a través de supuestas promociones que prometen premios, cupones o regalos especiales, difundidas principalmente por aplicaciones de mensajería instantánea y plataformas digitales, con mensajes que buscan generar confianza y urgencia entre los usuarios.

El esquema del fraude se activa cuando la víctima hace clic en enlaces incluidos en estos mensajes, los cuales redirigen a páginas web falsas que simulan promociones legítimas y solicitan información sensible bajo el pretexto de validar la entrega del regalo.

Entre los datos que suelen pedir estas plataformas se encuentran contraseñas, números de tarjetas bancarias, información personal y credenciales de acceso, lo que permite a los delincuentes vaciar cuentas, realizar compras no autorizadas o cometer robo de identidad.

Las autoridades advirtieron que en algunos casos estas páginas también descargan malware o solicitan permisos que comprometen la seguridad de los dispositivos, facilitando el acceso remoto a teléfonos móviles o computadoras sin que el usuario lo note.

Ante este panorama, la Policía Cibernética subrayó la importancia de extremar precauciones durante las fiestas, cuando el aguinaldo y las compras en línea convierten a los usuarios en objetivos atractivos para redes de fraude digital cada vez más sofisticadas.

Asimismo, reiteró que cualquier intento de estafa o delito digital debe ser reportado de inmediato a los canales oficiales, ya sea vía telefónica, correo electrónico o redes sociales institucionales, con el fin de frenar la propagación de estos engaños en México.

La recomendación central es desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales y evitar compartir información personal o financiera en sitios no verificados, una práctica que puede marcar la diferencia entre unas fiestas tranquilas o una pérdida económica significativa.

