Detectan olor a gas en el sur de La Paz; autoridades descartan riesgos

La tarde del viernes 3 de diciembre, habitantes del sur de La Paz reportaron un fuerte olor a gas que generó inquietud en diversas zonas de la ciudad. Las áreas afectadas incluyeron Camino Real, Península Sur y los alrededores del bulevar Agustín Olachea, así como colonias cercanas a La Fuente. Ante los reportes, autoridades municipales realizaron inspecciones.

La Dirección de Protección Civil Municipal, en coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos y la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur, llevó a cabo revisiones en la clínica No. 40 del IMSS y en una compañía de gas ubicada en la zona. En ambos sitios, se descartaron fugas o incidentes que pudieran representar un riesgo para la población.

De acuerdo con las autoridades, no se ha identificado con precisión el origen del olor, aunque se considera la posibilidad de que provenga de un producto químico transportado por el aire. Las inspecciones concluyeron que el aroma no representa riesgos para la salud, ni peligro de explosión, ya que no se trata de un material inflamable.

El Ayuntamiento de La Paz emitió un comunicado en el que aseguró que las molestias generadas por el aroma no implican peligro alguno. Asimismo, se informó que se continuará investigando para determinar la fuente del olor y prevenir incidentes similares en el futuro.

Por último, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a la información oficial y evitar la difusión de rumores que puedan causar alarma innecesaria.