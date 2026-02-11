Detectan en operativos de seguridad a prófugos de otros estados en Los Cabos

Autoridades municipales informaron que, mediante operativos coordinados de la Mesa de Seguridad en Los Cabos, se ha logrado la detección y detención de prófugos de la justicia provenientes de distintas entidades del país, algunos de ellos vinculados con delitos cometidos en el propio municipio.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, señaló que durante estas acciones conjuntas se han identificado diversas personas con órdenes de aprehensión vigentes fuera de Baja California Sur.

“Hemos encontrado muchas personas que traen órdenes de aprehensión en esos operativos de otros estados y que han delinquido aquí. En automático, la Policía Municipal ha realizado una muy buena labor: los pone a disposición del Ministerio Público y es la Procuraduría la que los regresa a los lugares de origen de donde provienen las órdenes de aprehensión”, declaró.

Lee más: Aseguran 27 máquinas tragamonedas ilegales en Cabo San Lucas

Cabe señalar que, desde meses recientes, la Mesa de Seguridad en Los Cabos ha informado que se ha priorizado la captura de generadores de violencia, fortaleciendo la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Como ejemplo, a inicios de enero elementos de la Policía Municipal detuvieron en la colonia Cangrejos, en Cabo San Lucas, a Ricardo “N”, inicialmente por una falta administrativa al ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública. Sin embargo, al verificar su identidad en el sistema nacional, se confirmó que era prófugo de la justicia del estado de Jalisco, donde está relacionado con una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, con fecha de 2023.

Las autoridades destacaron que este tipo de resultados refuerza la efectividad de los operativos de la Mesa de Seguridad en Los Cabos, cuyo objetivo es reducir la incidencia delictiva y evitar que personas buscadas en otras entidades se oculten en el destino turístico.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/