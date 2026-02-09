Detectan personas en situación de calle en el Estero josefino y refuerzan prevención de incendios

Ante el incremento del riesgo de incendios forestales durante la temporada de calor, autoridades municipales reforzaron las acciones de prevención y vigilancia en el Estero de San José del Cabo, donde además se ha detectado la presencia intermitente de personas en situación de calle dentro del área natural protegida.

El director de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos, Jorge Armando López Espinoza, explicó que una de las principales medidas consiste en el monitoreo permanente del sitio, en coordinación con corporaciones de seguridad.

“Tenemos cámaras 24/7, tenemos personal de ecología plantados en el C2 en las instalaciones de Seguridad Pública donde están dándole seguimiento a cualquier alerta que tengamos, cualquier introducción de alguna persona hacia la barra arenosa, hacia la parte de nuestra área protegida, se le da un seguimiento puntual para evitar algún accidente o también, hay que decirlo, tenemos también personas en situación de calle y esto genera un riesgo mayor también para el tema de incendios forestales. Tenemos detectadas siete personas que viven unos días, se van a otros lados y estas personas a veces ahí hacen sus alimentos en algunas parrillas con leña y esto ha generado ya algunos incendios el año pasado”, señaló.

El funcionario detalló que, además de la vigilancia, se realizan jornadas de limpieza para retirar material combustible, como hojas secas y especies invasoras, así como la apertura de brechas cortafuego, acciones que reducen la posibilidad de propagación del fuego en caso de un siniestro.

De acuerdo con el Concentrado Nacional de Incendios Forestales de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Baja California Sur cerró 2025 con siete incendios forestales que afectaron alrededor de 120 hectáreas. En comparación, durante 2024 se registraron 11 incendios, con una superficie dañada de 71 hectáreas.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar encender fogatas, fumar o realizar cualquier actividad con fuego dentro del área natural protegida, y a reportar de inmediato cualquier riesgo al 911, con el fin de prevenir nuevos incendios y proteger este ecosistema clave de Los Cabos.

