Detectan tres hoteles sin permisos en playa Cerritos; vendían alcohol sin licencia

Derivado de una inspección realizada en El Pescadero, el pasado fin de semana se descubrió que tres hoteles operaban sin los permisos correspondientes. Lo anterior fue dado a conocer por la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, quien indicó que trabajan en la regularización de los negocios establecidos en el municipio.

De acuerdo con la alcaldesa, este tipo de prácticas no solo repercuten en la administración municipal, sino que también provocan un desarrollo y un crecimiento desordenados en el municipio. Además, al ser lugares no regulados, se pone en riesgo a sus visitantes.

“Encontraron tres hoteles que no tenían permiso, y además vendían alcohol sin la licencia correspondiente. No es que uno quiera cobrar, pero, ¿saben lo que implica un hotel en cuanto a tráfico, manejo de basura, servicio de agua y drenaje? En todo eso impacta. Además, es un lugar donde se aglomeran personas, por lo que debe haber Protección Civil. Si pasa algo, ¿quién será responsable? No estamos garantizando a los turistas que el lugar cumple con las medidas de seguridad y las normas establecidas”, expuso.

Entre otras inspecciones que se están realizando a los comercios del municipio, Quiroga Romero dijo que también están verificando que los negocios no tengan adeudos con el Ayuntamiento, en especial en lo que respecta al impuesto predial. En algunos casos, ya se está trabajando en las notificaciones de embargo.

“Hay muchos lugares en donde pasa poquito tiempo, no pagas y te embargan. Aquí no se tenía la organización porque no se tenía la información. Tuvimos que modernizar el catastro y digitalizar para poder llegar al Visor Urbano y ya estamos iniciando los procedimientos. No queremos llegar a eso, pero es parte de lo que la ley nos faculta para empezar a tener los procedimientos de notificación de créditos fiscales”, dijo.