Cae “El Botox” en Michoacán: capturan al principal extorsionador de limoneros

En un operativo coordinado, elementos de la SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional y la Fiscalía de Michoacán lograron la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, identificado como el principal generador de violencia y extorsionador de productores de limón en la región de Tierra Caliente.

La detención fue confirmada este jueves por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario detalló que el operativo tuvo lugar en un domicilio de Apatzingán, donde el presunto líder criminal intentó huir saltando por una propiedad, pero fue sometido por una agente federal.

Justicia para el sector limonero

“El Botox”, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya (brazo armado de Los Viagras), era el objetivo número uno tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido en octubre de 2025.

Historial criminal: Contaba con más de siete órdenes de aprehensión por homicidio, seis por extorsión agravada y tres por homicidio calificado.

Uso de explosivos: Se le vincula con ataques mediante drones y explosivos improvisados contra autoridades y productores que se negaban a pagar cuotas.

La caída de su estructura financiera

Horas antes de la captura del líder, las autoridades detuvieron a una mujer identificada como la contadora del grupo, pieza clave en la red de extorsión que asfixiaba la economía agrícola del estado. Esta acción se suma a las detenciones previas de otros operadores cercanos al círculo de Sepúlveda Arellano.

Desafío internacional

La captura cobra relevancia adicional luego de que, en semanas recientes, “El Botox” difundiera videos en redes sociales solicitando la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en territorio mexicano, mientras lanzaba acusaciones contra funcionarios estatales.

Tras su captura, el detenido fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la Ciudad de México y posteriormente a un centro penitenciario federal, donde enfrentará los diversos procesos penales en su contra. Con esta detención, el Gobierno Federal busca desarticular la red de cobro de piso que ha mantenido en crisis la producción y el precio del limón en el país.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México