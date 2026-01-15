Cae en Mazatlán “El Cubano”, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa

Fuerzas federales encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), la FGR y la SSPC, lograron la captura de Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. El detenido es identificado como el líder de una célula estratégica dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, además de fungir como operador financiero y encargado de lavado de dinero para una organización delictiva de alto impacto.

La detención se ejecutó mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición, derivada de labores de inteligencia que lo vinculan con los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el operativo participaron también la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), logrando el aseguramiento sin realizar disparos.

Tras su captura, “El Cubano” fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con los trámites legales de su proceso de extradición. Las autoridades federales señalaron que este arresto representa un golpe significativo a la logística financiera del Cártel de Sinaloa, frenando el flujo de recursos que sostiene la producción de sustancias ilícitas en la región.

Impacto en la estructura del Cártel de Sinaloa

La figura de Daniel Alfredo “N” era prioritaria para las agencias de inteligencia tanto de México como de Estados Unidos debido a su capacidad para blanquear activos provenientes del narcotráfico. Históricamente, Mazatlán ha servido como un centro de operaciones discreto para los gestores financieros de la organización, aprovechando la actividad comercial y turística para ocultar transacciones ilícitas.

Con esta acción, el Gabinete de Seguridad reafirma su estrategia de ir tras las “mentes financieras” del crimen organizado, entendiendo que el desmantelamiento de laboratorios es tan vital como el corte de los suministros económicos.

