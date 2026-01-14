Detienen a “El Moncho”, operador de “Los Lavadora” y líder de robos en la México-Querétaro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Ramón “N”, conocido como “El Moncho”, presunto operador de grupos de lavadoras de autos y coordinador de robos en la autopista México-Querétaro.

De acuerdo con la carpeta de investigación, “El Moncho” habría operado una red dedicada a eludir la acción penal y logística de vehículos robados, así como a coordinar las rutas y cobros de extorsiones a transportistas en esa región. Las autoridades señalaron que dicha estructura estaría vinculada al CJNG, específicamente a células dedicadas al robo de transporte de carga.

En el mismo operativo, realizado en colaboración con fuerzas federales y ministeriales, fueron detenidos cinco presuntos integrantes de la red, quienes eran señalados como responsables de funciones operativas y apoyo logístico de las “lavadoras”.

La FGR detalló que las detenciones se efectuaron tras investigaciones de inteligencia y seguimiento de comunicaciones, con el objetivo de desarticular redes delictivas que mantienen operaciones en la zona centro del país.

Tras su aseguramiento, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, donde se les determinará su situación jurídica, por los presuntos delitos de robo de vehículos, asociación delictuosa y participación en operaciones de lavado de automotores.

La dependencia reiteró su compromiso con las acciones de combate a la delincuencia organizada y la coordinación con otras instancias para desarticular estructuras que afectan la seguridad en carreteras y rutas de transporte.

