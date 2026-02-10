Detienen en Oaxaca a Gaby ‘N’, la conductora que mató y arrastró a motociclista en Iztapalapa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó este martes la detención de Gaby ‘N’ en el estado de Oaxaca, quien es señalada por el homicidio de Roberto Hernández, un motociclista de 52 años.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de enero de 2026 en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, cuando la imputada presuntamente embistió a la víctima con su vehículo y lo arrastró por más de un kilómetro sin detener la marcha.

LEE MÁS: Alertan comerciantes tras robo de celular captado por cámaras en La Paz

La captura se logró tras más de un mes de seguimiento técnico y trabajos de inteligencia coordinados entre diversas autoridades ministeriales.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a la acusada en el municipio de la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, donde se mantenía oculta para evadir la acción de la justicia.

Para su localización, la fiscalía capitalina trabajó en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO), ejecutando la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Tras su arresto, Gaby ‘N’ fue trasladada vía aérea a la Ciudad de México para ser ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Antecedentes y contexto del operativo en Oaxaca

El caso generó gran indignación pública debido a la difusión de videos donde se observa que la conductora no prestó auxilio y continuó arrastrando el cuerpo del motociclista bajo el chasis.

Las investigaciones ministeriales, que incluyeron dictámenes periciales en mecánica y reconstrucción de hechos, permitieron acreditar su probable responsabilidad.

La familia de la víctima ha mantenido una exigencia constante de justicia, señalando que la falta de humanidad durante el incidente agravó la tragedia que terminó con la vida de un hombre trabajador.

La búsqueda de la ahora detenida se extendió fuera del Valle de México luego de que se detectara que había abandonado su domicilio y sus actividades laborales tras el incidente de tránsito.

Según los reportes oficiales, la colaboración interestatal fue clave para ubicar su paradero exacto en territorio oaxaqueño.

El vehículo involucrado, un automóvil tipo sedán de color azul, ya había sido asegurado previamente como parte de los elementos de prueba integrados en la carpeta de investigación, fortaleciendo la evidencia técnica presentada ante el juez de control.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México