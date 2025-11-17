Piloto de Julión Álvarez es detenido en Honduras por narcotráfico; tenía orden en México

El piloto privado del cantante Julión Álvarez fue detenido en el Aeropuerto Internacional Toncontín, en Honduras, acusado de actos preparatorios para el narcotráfico.

La captura fue realizada por la Policía Nacional de Hondurasdurante una inspección de rutina, donde confirmaron que el hombre —de origen mexicano— tenía una orden de aprehensión vigente en México desde 2014. Según el reporte oficial, el detenido portaba 3,100 dólares, 3,000 pesos, varios dispositivos electrónicos y un pasaporte presuntamente irregular.

Las autoridades hondureñas detallaron que no es la primera vez que el piloto enfrenta problemas con la ley: en 2014 ya había sido arrestado en La Ceiba cuando intentó despegar en una aeronave sin autorización de la torre de control. Por ahora, el acusado quedó bajo custodia mientras se coordina su entrega a las autoridades mexicanas.

El caso detonó interés público debido a su vínculo laboral con el cantante norteño.

Aunque Julión Álvarez no está relacionado con la detención, su nombre volvió a ser mencionado por su historial de investigaciones en Estados Unidos, incluidas sanciones del Departamento del Tesoro y la reciente revocación de su visa.

Además, apenas hace unos meses se reportó que su padre fue detenido en un caso ajeno al artista, lo que ha generado especulaciones en redes. Sin embargo, Julión aclaró que su equipo de vuelo no tuvo incidentes recientes y pidió no difundir información falsa.