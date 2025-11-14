Video: Detienen nuevamente a RuABOGADO tras fuerte confrontación con policías de Naucalpan

El abogado e influencer conocido como RuABOGADO volvió a protagonizar un incidente con autoridades, esta vez en el municipio de Naucalpan, donde fue detenido luego de un fuerte intercambio verbal con elementos de la Policía Municipal. El momento quedó captado en video y se difundió rápidamente en redes sociales.

Los hechos ocurrieron cuando el abogado abordó a los agentes cuestionando su actuación, asegurando que presuntamente estaban incurriendo en actos de corrupción. En la grabación se escucha a RuABOGADO exigir: “Me vas a comprobar que estoy robando”, frase que marcó el tono de la confrontación.

De acuerdo con los policías involucrados, ellos se encontraban realizando trabajos de rutina cuando el abogado comenzó a grabarlos y acusarlos sin fundamento, lo que generó tensión entre ambas partes. Los oficiales afirmaron que, en todo momento, actuaron conforme a los protocolos, mientras que el abogado insistió en que los agentes estaban “abusando de su autoridad”.

La discusión escaló en cuestión de minutos. En el video se observa cómo los elementos intentan explicarle el motivo de su intervención, mientras RuABOGADO continúa confrontándolos, acusándolos de detenerlo sin causa y respondiendo con frases desafiantes. Finalmente, los agentes procedieron a asegurarlo, alegando alteración del orden y obstrucción de su labor.

Testigos señalaron que la presencia de cámaras y teléfonos celulares incrementó la tensión del momento, pues varios transeúntes comenzaron a grabar la escena mientras discutían sobre quién tenía la razón. El abogado, conocido por transmitir en vivo sus interacciones con autoridades, ha estado involucrado en episodios similares en otros municipios del Estado de México y la Ciudad de México.

El nuevo incidente reavivó el debate en redes sociales sobre la forma en que RuABOGADO enfrenta a las corporaciones policiacas. Algunos usuarios consideran que sus reclamos son legítimos y contribuyen a visibilizar posibles abusos, mientras que otros critican su comportamiento, calificándolo de provocador y reiterando que ha sido detenido en varias ocasiones por situaciones parecidas.

Hasta el momento, autoridades de Naucalpan no han emitido un posicionamiento oficial amplio, pero se informó que la detención quedó registrada conforme a los procedimientos locales. No se descarta que en las próximas horas se actualice la información o se dé a conocer si el abogado enfrentará alguna falta administrativa.