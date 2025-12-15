Suman 213 detenidos y cientos de armas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

De acuerdo con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, del 10 de noviembre al 14 de diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 213 personas y el aseguramiento de 83 armas de fuego, 8 mil 866 cartuchos y 440 cargadores, además de 185 vehículos. En el mismo periodo se incautaron 144 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 51 kilos de marihuana y 763 kilos de metanfetamina.

Como resultado de las labores del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como autoridades estatales, detuvieron a 28 personas y aseguraron armas, explosivos y vehículos en distintos municipios de la entidad.

Durante el operativo del Plan Michoacán se decomisaron siete armas de fuego, 406 cartuchos, 27 cargadores, 18 artefactos explosivos improvisados y 21 vehículos. Las acciones se desarrollaron de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de una estrategia orientada a brindar seguridad y confianza a pobladores, trabajadores y propietarios de establecimientos.

Los despliegues incluyeron recorridos a pie y visitas a empacadoras e industrias cítricas en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Apatzingán, Buenavista, Tomatlán y Zitácuaro, zonas consideradas prioritarias por su actividad económica y por la incidencia delictiva registrada en meses recientes.

Asimismo, se aseguraron 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas, se desmantelaron 11 campamentos y se inhabilitaron 31 tomas clandestinas. Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener la coordinación interinstitucional para preservar la paz pública y fortalecer la seguridad coo parte del plan Michoacán.